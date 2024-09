Esplosioni cercapersone. Otto morti e oltre 2.800 feriti in Libano, 200 persone in gravi condizioni

AgenPress. Tra i morti nell’attentato con i cercapersone ci sono una bambina e due membri dell’organizzazione estremista sciita Hezbollah. Mentre Il leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, non è rimasto ferito nell’esplosione.

L’ex ministro libanese della Sanità ha annunciato in conferenza stampa che ci sono oltre 2.800 feriti e otto morti ma il bilancio delle vittime è ancora in fase di accertamento. Duecento feriti versano in gravi condizioni.

Il ministero dell’informazione di Beirut ha dichiarato che Tel Aviv ha bombardato le località di Majidiye, Aita Shaab e Blida, provocando tre morti, due feriti e notevoli danni.