Paoloni (SAP): da bodycam a tutela legale, profonda soddisfazione per norme approvate oggi alla Camera

AgenPress. “Dalle bodycam alla tutela legale, esprimiamo profonda soddisfazione per le norme approvate oggi alla Camera dei Deputati a tutela e salvaguardia dell’operato e dell’azione delle forze dell’ordine”.

Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“È fondamentale – precisa – l’introduzione delle bodycam e delle telecamere ove vi siano persone sottoposte a misure di polizia, perché, oltre a essere uno strumento di tutela per gli operatori contro le false denunce, sono uno strumento di trasparenza del nostro agire”.

Il Segretario Generale del SAP evidenzia inoltre che: “Altrettanto importante è l’inasprimento delle sanzioni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di una norma indispensabile per contrastare le numerose aggressioni, una ogni tre ore, che gli operatori subiscono quotidianamente. Finalmente lo Stato dimostra di voler tutelare i suoi più fedeli servitori e chi svolge una funzione pubblica in favore della collettività”. Grande apprezzamento, infine, anche per “la norma che prevede l’aumento dell’anticipo sulle spese legali per fatti di servizio.

Auspichiamo che il Parlamento concluda l’iter procedimentale il prima possibile, perché si tratta di introdurre strumenti che consentiranno agli operatori di svolgere al meglio il loro servizio in favore della collettività.

Sono anni – conclude Paoloni – che il SAP persegue l’obiettivo di ottenere adeguate garanzie funzionali per il personale e questo Parlamento sta dimostrando grande sensibilità nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine e del loro operato”.