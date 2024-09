AgenPress. E’ morta a Milano, all’età di 61 anni, Paola Marella, architetto e conduttrice televisiva. Era affetta da tempo da un tumore al seno contro il quale combatteva dal 2011.

In un’intervista aveva affermato :”Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.