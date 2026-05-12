Stati Uniti. Hantavirus. Alcuni esperti ipotizzano che potrebbe essere più contagioso di quanto si credesse

AgenPress. Almeno sei passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono risultati positivi al ceppo andino dell’hantavirus. Dei 18 americani che erano a bordo e che ora si trovano in strutture di quarantena negli Stati Uniti, almeno tre sono tenuti sotto stretta osservazione per un possibile contagio.

Si è sempre pensato che il virus fosse contagioso solo in caso di stretto contatto con una persona che presenta sintomi. Ora, alcuni esperti ipotizzano che potrebbe essere più contagioso di quanto si credesse.

“Da quanto ci risulta, anche dai medici che erano a bordo della nave, almeno alcune persone hanno contratto il virus senza quella lunga e prolungata esposizione che abbiamo sempre ipotizzato”, ha dichiarato il dottor Ashish Jha, ricercatore senior presso la Kennedy School dell’Università di Harvard.

Le navi da crociera sono tristemente note per le epidemie di malattie infettive perché riuniscono un’ampia varietà di persone e le costringono a stare a stretto contatto per giorni o addirittura settimane, condividendo ripetutamente superfici ad alto rischio di contaminazione come i buffet.

L’hantavirus è così raro che la sua diffusione sulle navi da crociera era sconosciuta fino a quando, questo mese, non è stata confermata la morte di tre passeggeri della Hondius a causa del ceppo Andes. Non ci sono prove che suggeriscano che il ceppo Andes sia mutato rendendolo più contagioso.

Sebbene gli esperti sostengano che il rischio di un’ampia diffusione dell’hantavirus sia estremamente basso, affermano che c’è ancora molto da imparare sul virus e su come infetta le persone.

Come si trasmette l’hantavirus da persona a persona?

È noto che solo uno delle decine di ceppi di hantavirus si diffonde tra le persone: il ceppo Andes. È questo che ha fatto ammalare almeno sei persone a bordo della Hondius, ed è sospettato di essere responsabile di almeno altri due casi.

Il ceppo Andes non si diffonde facilmente. “Quando si diffonde, in genere coinvolge membri della stessa famiglia che condividono letti, posate o che hanno contatti con fluidi corporei”. “Questo virus è molto diverso da un virus respiratorio. È molto difficile da diffondere”.

La maggior parte delle persone affette da hantavirus, compreso il ceppo Andes, si infetta dopo aver inalato o ingerito particelle presenti nell’urina o negli escrementi di roditori portatori del virus. Si stima che solo il 2-5% di tutti i casi di hantavirus Andes derivi dalla trasmissione da persona a persona.

L’hantavirus è diverso da virus più contagiosi, come l’influenza e il Covid, perché tende a insediarsi più in profondità nei polmoni, piuttosto che nelle vie respiratorie superiori, ha affermato la dottoressa Nicole Iovine, epidemiologa capo ed esperta di malattie infettive presso lo Shands Hospital dell’Università della Florida Health.