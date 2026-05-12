Elon Musk, Cook di Apple e l’amministratore delegato di Boeing si recheranno in Cina con Trump

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AgenPress. Elon Musk, Tim Cook, Larry Culp  e Kelly Ortberg accompagneranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita in Cina – ha riferito un funzionario della Casa Bianca.
Tra gli altri partecipanti figurano Dina Powell di Meta, Larry Fink di BlackRock, Stephen Schwarzman di Blackstone, Sanjay Mehrotra di Micron, Michael Miebach di Mastercard, Cristiano Amon di Qualcomm e Ryan McInerney di Visa, ha dichiarato il funzionario.
Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero concordare la creazione di forum per facilitare gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, mentre la Cina dovrebbe annunciare acquisti relativi ad aerei Boeing, all’agricoltura e all’energia americane.

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