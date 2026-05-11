Delitto di Garlasco, la Procura punta sulle intercettazioni: “È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30”

AgenPress. Nuovi elementi investigativi riaccendono il caso del delitto di Garlasco. Nelle recenti indagini chiuse dalla Procura di Pavia, al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sarebbero alcune intercettazioni ambientali del 2017 che riguardano Andrea Sempio, già finito sotto la lente degli investigatori anni fa nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo quanto emerge dagli atti, i magistrati ritengono che uno dei soliloqui captati durante le attività investigative possa contenere un riferimento significativo alla mattina dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. In particolare, gli investigatori evidenziano una frase pronunciata da Sempio: “È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30”, parole che — secondo la Procura — “sembrano riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio”.

Le intercettazioni risalgono al 2017, quando la Procura pavese aveva già aperto un fascicolo su Sempio poi archiviato. All’epoca, alcune conversazioni ambientali e telefoniche erano state considerate dagli inquirenti addirittura elementi “a discarico” dell’indagato.

Ora però il materiale investigativo è stato riascoltato e rivalutato nell’ambito della nuova inchiesta. Gli investigatori avrebbero concentrato l’attenzione non soltanto sulle parole pronunciate da Sempio, ma anche sul contesto e sui riferimenti temporali emersi nelle registrazioni. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, il nuovo filone investigativo avrebbe dato peso a passaggi che in passato non erano stati considerati rilevanti oppure erano stati interpretati diversamente.

Il caso del delitto di Garlasco continua così a dividere investigatori, opinione pubblica e addetti ai lavori. Per l’omicidio di Chiara Poggi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. La riapertura degli accertamenti su Andrea Sempio ha riportato al centro dell’attenzione uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni.

Negli ultimi mesi, inoltre, sono emerse nuove verifiche sulle intercettazioni del 2017 e sui rapporti tra Sempio e alcuni investigatori dell’epoca, aspetti che la Procura starebbe approfondendo nel dettaglio.