Proposta di pace. Trump definisce la risposta dell’Iran “totalmente inaccettabile”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha respinto la risposta dell’Iran alla proposta statunitense di porre fine alla guerra in Medio Oriente, definendo il messaggio “totalmente inaccettabile” su Truth Social.

“Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘rappresentanti’ iraniani”, ha scritto Trump. “Non mi piace.”

Trump non ha fornito dettagli sulla risposta dell’Iran, che secondo i media statali iraniani sarebbe stata inviata tramite mediatori pakistani.

I colloqui tra Teheran e Washington si sono bloccati nelle ultime settimane. A più di un mese dall’annuncio di un accordo di cessate il fuoco temporaneo che inizialmente prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz, le due parti hanno continuato a scambiarsi colpi di arma da fuoco nel Golfo Persico.

L’Iran ha continuato a bloccare il passaggio delle navi attraverso lo stretto, interrompendo le vitali forniture di petrolio del Golfo e prolungando l’incertezza economica globale legata al conflitto.

Nell’ultima settimana i mercati sono saliti alle stelle e i prezzi del petrolio sono calati, alimentando le aspettative di un possibile accordo dopo settimane di negoziati e occasionali battute d’arresto.

Il piano di Trump, noto come “Progetto Libertà”, che prevedeva l’impiego di navi militari per scortare le navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz, è stato sospeso la scorsa settimana, a pochi giorni dal suo annuncio.