La Spagna ha avviato l’evacuazione della nave da crociera colpita dal virus

AgenPress. La Spagna sta evacuando i passeggeri della nave da crociera colpita da hantavirus, ancorata vicino a Tenerife, nelle Isole Canarie.

La ministra della Salute Mónica García ha dichiarato che l’operazione “sta procedendo normalmente” e che tutti i passeggeri a bordo della MS Hondius sono ancora asintomatici.

I passeggeri della nave vengono divisi in gruppi in base alla nazionalità per essere sbarcati. Vengono portati in autobus all’aeroporto locale, dove aerei charter li rimpatrieranno nei loro paesi d’origine.

Le riprese effettuate sulla pista dell’aeroporto mostrano il personale addetto all’operazione che fa indossare ai passeggeri tute protettive bianche sopra i loro vestiti, per poi lavarli con un getto d’acqua vicino alla scaletta dell’aereo prima dell’imbarco.

I primi a sbarcare saranno quattordici cittadini spagnoli, seguiti da coloro che saranno trasportati in aereo dai Paesi Bassi, tra cui passeggeri olandesi, greci e tedeschi, e parte dell’equipaggio.

Altri voli sono in programma per la partenza successiva, inclusi quelli diretti nel Regno Unito e negli Stati Uniti. L’ultimo volo di evacuazione è previsto per lunedì, con destinazione Australia.