Fondo europeo per la pace, 13 milioni di euro all’esercito della Repubblica della Macedonia del Nord

AgenPress. Il Consiglio ha adottato una misura di assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pace del valore di 13 milioni di euro allo scopo di rafforzare le capacità e le potenzialità dell’esercito della Repubblica della Macedonia del Nord .

La misura di assistenza rafforzerà le capacità della Macedonia del Nord per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE e ad altre missioni internazionali.

La decisione odierna illustra ulteriormente la crescente associazione con la Macedonia del Nord in materia di sicurezza e difesa. Riflette l’impegno costante dei partner a migliorare la loro cooperazione in quest’area politica, in pieno allineamento della Macedonia del Nord con la politica estera e di sicurezza comune dell’UE .

L’EPF fornirà equipaggiamento non progettato per fornire forza letale e, forniture e servizi correlati , inclusa la formazione tecnica, se del caso . La misura di assistenza includerà supporto su tecnologie relative a intelligence, sorveglianza e ricognizione, guerra elettronica e intelligence dei segnali, logistica e equipaggiamento ingegneristico, nonché sistemi di comunicazione e informazione.