Alabama. Giustiziato Alan Eugene Miller, 59 anni con il gas azoto. Le sue ultime parole: non ho fatto niente per essere qui

AgenPress – L’Alabama ha eseguito la seconda esecuzione negli Stati Uniti utilizzando il controverso metodo dell’azoto gassoso, una tecnica sperimentale per gli esseri umani che i veterinari hanno ritenuto inaccettabile negli Stati Uniti e in Europa per l’eutanasia della maggior parte degli animali.

Alan Eugene Miller, 59 anni, è stato dichiarato morto alle 18.38 ora locale in una prigione dell’Alabama meridionale.

Gli avvocati di Alan Eugene Miller, sopravvissuto a un tentativo di iniezione letale nel 2022 , hanno presentato venerdì una denuncia presso un tribunale federale, contestando il metodo di esecuzione e chiedendo a un giudice di impedire che una potenziale esecuzione venisse eseguita.

Gli avvocati di Miller hanno sostenuto che la prima esecuzione con azoto a gennaio ha lasciato Kenneth Smith tremante e convulso su una barella mentre veniva messo a morte. La causa ha sostenuto che sarebbe una violazione del divieto di punizioni crudeli e inusuali metterlo a morte usando lo stesso protocollo, che prevedeva l’uso di una maschera per erogare il gas azoto. Hanno anche sostenuto che lo Stato sta cercando di giustiziare Miller per “metterlo a tacere” come ritorsione per aver parlato del suo fallito tentativo di iniezione letale, definendo ciò una violazione della sua libertà di parola e dei suoi diritti al giusto processo.

Miller ha tremato e scosso sulla barella per circa due minuti, con il corpo che a tratti tirava contro le cinture di sicurezza, seguiti da circa sei minuti di respiro affannoso.

Il metodo letale prevede di essere legati con una maschera respiratoria applicata al viso e di essere iniettati con azoto puro. La conseguente mancanza di ossigeno causerà la morte per asfissia.

Le ultime parole di Miller furono “Non ho fatto niente per essere qui” e “Non ho fatto niente per essere nel braccio della morte”, secondo i giornalisti che hanno assistito alla sua morte. La sua voce era a volte attutita dalla maschera che gli copriva il volto dalla fronte al mento.

La morte di Miller è l’ultima di una settimana straordinaria negli Stati Uniti in cui cinque uomini condannati in cinque stati sono stati giustiziati in sei giorni. Venerdì, la Carolina del Sud ha ucciso Khalil Divine Black Sun Allah , nella sua prima esecuzione in 13 anni, e martedì, il Texas ha ucciso Travis Mullis e il Missouri ha messo a morte Marcellus Williams. Sempre giovedì, l’Oklahoma ha giustiziato Emmanuel Littlejohn.

L’ esecuzione di Williams nel Missouri ha suscitato un’indignazione diffusa negli Stati Uniti e oltre, dopo che i procuratori locali, la famiglia della vittima e diversi giurati del processo hanno tentato senza successo di impedirne l’esecuzione. Non c’erano prove forensi che collegassero Williams al crimine e l’attuale procuratore della contea di St. Louis ha concluso che il prigioniero era in realtà innocente.

L’Alabama ha continuato a procedere con l’esecuzione di Miller giovedì per la sparatoria del 1999 in cui persero la vita tre dei suoi colleghi, Lee Holdbrooks, Christopher Scott Yancy e Terry Jarvis, nonostante i profondi dubbi sul nuovo metodo dell’azoto.

“Stasera, è stata finalmente fatta giustizia per queste tre vittime”, ha affermato il governatore dell’Alabama, Kay Ivey, in una dichiarazione. “I suoi atti non erano di follia, ma di pura malvagità. Tre famiglie sono state cambiate per sempre dai suoi crimini efferati e prego che possano trovare conforto tutti questi anni dopo”.

La prima esecuzione di azoto è stata effettuata, sempre in Alabama, a gennaio.

Un testimone oculare dell’Associated Press descrisse la morte di Kenneth Smith, 58 anni, all’epoca. “Smith cominciò a tremare e a contorcersi violentemente, in spasmi e movimenti simili a crisi epilettiche… La forza dei suoi movimenti fece muovere visibilmente la barella almeno una volta. Le braccia di Smith tirarono contro le cinghie che lo tenevano attaccato alla barella. Sollevò la testa dalla barella e poi ricadde all’indietro”.

L’Alabama ha descritto la morte di Smith come un’esecuzione “da manuale”.

Smith e Miller condividono una distinzione, oltre al metodo di uccisione sperimentale applicato a loro. Entrambi gli uomini hanno avuto l’esperienza eccezionalmente insolita di sopravvivere a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale.

Nel caso di Smith , nel novembre 2022 è stato legato alla barella per quattro ore, sospeso per parte del tempo a testa in giù e il suo corpo crivellato di buchi nel vano tentativo di posizionare una flebo attraverso cui iniettare i farmaci letali.

Miller ha vissuto un’esecuzione fallita altrettanto traumatica due mesi prima di Smith. Come Smith, è stato legato alla barella nella camera della morte dell’Alabama, nella prigione di Holman, e sottoposto a un processo che i suoi avvocati hanno definito tortura fisica e mentale.

Fu ripetutamente punto con segni di aghi e lasciato appeso verticalmente sulla barella in preda a forti dolori prima che l’esecuzione venisse annullata. Gli avvocati sostennero che il fatto che lui avesse subito una punizione così crudele e insolita avrebbe dovuto squalificare l’Alabama da ulteriori tentativi di uccidere Miller, ma le autorità statali non furono d’accordo: avviarono prontamente un procedimento per giustiziarlo usando azoto.

Maya Foa, direttrice esecutiva congiunta del gruppo per i diritti umani Reprieve, ha affermato che l’Alabama è un esempio tipico delle misure sempre più estreme a cui sono disposti ad arrivare gli stati in cui è in vigore la pena di morte. “Si stanno dicendo che giustiziare due volte le persone va bene, non importa quanto la persona abbia sofferto la prima volta. E che un uomo che si dimena e ansima sulla barella per 10 minuti mentre lotta disperatamente per la vita è un’esecuzione con gas di azoto ‘da manuale'”.