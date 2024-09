Afghanistan. Guterres chiede la rimozione immediata delle restrizioni discriminatorie contro le donne e ragazze

AgenPress – “Ciò che sta accadendo in Afghanistan può essere paragonato ad alcuni dei più atroci sistemi di oppressione della storia recente. Mi unisco a tutti i paesi e le organizzazioni che chiedono alle autorità di fatto di rimuovere immediatamente tutte le restrizioni discriminatorie contro donne e ragazze”.

Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, esprimendo preoccupazione per la situazione delle donne in Afghanistan, e esortando insieme a vari paesi e organizzazioni, il governo provvisorio afghano a revocare immediatamente le restrizioni imposte alle donne.

“Dobbiamo garantire istruzione e opportunità di lavoro alle donne; senza questo, la pressione sull’Emirato islamico dell’Afghanistan non farà che aumentare e il popolo afghano sarà il primo a soffrirne”, ha detto Salim Paigir, analista politico.

Di recente, quattro paesi hanno criticato le violazioni dei diritti umani in Afghanistan e hanno avvertito che avrebbero presentato una denuncia contro il governo provvisorio afghano presso la Corte penale internazionale dell’Aia. Oltre 26 altri paesi hanno sostenuto l’iniziativa di Australia, Canada, Paesi Bassi e Germania.

In risposta a queste critiche, l’Emirato islamico ha respinto le dichiarazioni di questi paesi, affermando che in Afghanistan i diritti dei cittadini, in particolare delle donne e delle ragazze, sono rispettati.

“È meglio che tutte le questioni vengano risolte attraverso i negoziati e dovrebbe essere istituito un meccanismo che ci aiuti a integrarci nella comunità internazionale”, ha commentato Sayed Akbar Sial Wardak, esperto politico.

“È necessario che il governo dell’Emirato islamico adotti misure serie in merito, perché da queste questioni critiche dipende il destino dell’intera nazione”, ha affermato Bilal Omar, esperto di relazioni internazionali.

In precedenza, funzionari di diversi paesi, tra cui Australia, Pakistan, Germania, Indonesia, Liechtenstein e altri, avevano espresso preoccupazione per la situazione delle donne in Afghanistan.