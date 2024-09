Dopo la morte del leader di Hezbollah, Israele continua a bombardare il Libano

AgenPress. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato “dozzine” di nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano, due giorni dopo che il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato ucciso in un attacco israeliano nella periferia meridionale di Beirut.

Questi attacchi hanno preso di mira siti di lancio di razzi diretti contro Israele, installazioni e depositi di armi – ha dichiarato il portavoce militare israeliano.

Venerdì Israele ha ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un raid vicino a Beirut, infliggendo un colpo devastante al movimento sciita filo-iraniano del Libano che ha segnato quello che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito uno storico “punto di svolta” per il suo paese.

“Abbiamo saldato i nostri conti con il responsabile dell’omicidio di innumerevoli israeliani e di molti cittadini di altri paesi”, ha aggiunto Netanyahu, sottolineando che Israele ha raggiunto “quello che sembra essere un punto di svolta storico” nella battaglia contro il suo paese.

Libano, Siria e Iran hanno dichiarato il lutto nazionale. L’Iran ha anche chiesto la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per “adottare misure immediate e decisive per fermare l’aggressione israeliana e impedire che la regione venga spinta in una guerra totale”.