IDF: 30 razzi lanciati dal Libano verso la Galilea occidentale. Hamas rivendica l’attacco terroristico di Jaffa. 7 vittime

AgenPress – Secondo l’esercito, oggi sono stati lanciati più di 240 razzi dal Libano verso il nord di Israele.

Circa due ore fa, secondo le IDF, è stata lanciata una raffica di 70 razzi contro la Galilea occidentale, colpendo aree aperte.

Altri due razzi sono stati lanciati questa sera contro Avivim, colpendo anch’essi aree aperte, afferma l’IDF.

Le IDF affermano che mezz’ora fa sono stati lanciati altri 30 razzi contro la Galilea occidentale, tutti diretti contro aree aperte.

Una persona ha riportato ferite lievi a causa di schegge di vetro da impatto o dalla caduta di shrapnel durante gli attacchi alla Galilea Occidentale, affermano i medici. Non ci sono altre segnalazioni di feriti.

Hamas si assume la responsabilità del mortale attacco terroristico di ieri sera a Giaffa, in cui sono morte sette persone e altre 16 sono rimaste ferite.

Hamas afferma che i due terroristi che hanno compiuto l’attacco, Mohammad Mesek e Ahmed Himouni di Hebron, sono membri del gruppo terroristico.

Sei delle sette vittime sono state identificate come Revital Bronstein, 24 anni, Ilia Nozadze, 42 anni, Shahar Goldman, 30 anni, Inbar Segev Vigder, 33 anni, Nadia Sokolenco, 40 anni, e Jonas Chrosis, 26 anni.

Shahar Goldman, ballerina, si è sposata poco più di un anno fa, secondo una dichiarazione del sindaco di Lod Yair Revivo.

Inbar Segev Vigder, che si è sposata anche lei nel 2023, lascia il suo bambino Ari, nato lo scorso dicembre. “Stavo prestando servizio a Gaza e sono venuta appositamente per starle accanto durante la nascita”, ha ricordato il marito Yeari. “È stata il mio più grande amore e una madre fantastica, piena di luce e amore”.

La sesta vittima, Jonas Chrosis, era un cittadino greco che viveva a Gerusalemme mentre studiava architettura a Tel Aviv. “Era gentile e sensibile e aiutava sempre tutti”, ha detto uno dei suoi compagni di classe a Channel 12. “Esprimeva un ottimismo infinito di fronte a ogni difficoltà che incontrava. Era talentuoso, divertente e umile. Era sempre gentile con le persone che lo circondavano ed era un amico leale che vedeva il buono in tutti. Era un talentuoso pianista”.

Nel frattempo, i terroristi sono stati identificati come Mohammad Mesek, 19 anni, che è stato ucciso sul posto, e Ahmed Himouni, 25 anni, che è stato gravemente ferito. Entrambi gli uomini sono palestinesi della città di Hebron, in Cisgiordania, che si trovavano in Israele senza permesso.

Diana Svertzov, ginnasta ritmica israeliana vincitrice di una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, si trovava alla stazione della metropolitana leggera al momento dell’attacco e ha dichiarato a Channel 12 che i terroristi non sembravano sospetti e che uno di loro indossava una spilla in segno di solidarietà con gli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza dal gruppo terroristico Hamas.