G7. Ministri Interni contro l’uso di droghe sintetiche, come il Fentanyl

AgenPress – La diffusione delle droghe sintetiche, col Fentanyl in primo piano, è stata al centro di una delle sessioni del G7 Interni in corso a Mirabella Eclano (Av). I ministri hanno convenuto sull’importanza di coordinare le rispettive posizioni nazionali in seno ai fori di cooperazione internazionale e multilaterali che affrontano il tema delle nuove droghe sintetiche. In questo contesto è stata considerata molto positiva l’istituzione della Global coalition to address synthetic drug treats “quale consesso internazionale per dare un indirizzo univoco al contrasto alle droghe sintetiche”.

Nel corso di un’altra sessione i ministri si sono confrontati sulla cybersicurezza ed è emersa “la convinzione che il tema vada affrontato sia dal punto di vista dei fenomeni criminali presenti on line sia nella prospettiva di protezione degli utenti del web specialmente, quelli più vulnerabili”.