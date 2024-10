G7. Schinas: momento difficile. Sottoposti a due minacce, terrorismo jihadista e interferenze straniere

AgenPress – “Questo G7 avviene in un momento difficile, l’Europa ne è pienamente consapevole. Ci sono due tipi di minacce cui siamo particolarmente esposti: il terrorismo jihadista e le interferenze di Paesi esteri”.

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, a margine dei lavori del G7 Interni a Mirabella Eclano.

“Ciò si lega direttamente alla guerra in Ucraina e agli eventi in Medio Oriente. Noi siamo in elevata allerta, questo non è ‘business as usual’, stiamo mettendo insieme informazioni in tempo reale, ancora di più in vista di lunedì, anniversario del 7 ottobre: ci dobbiamo concentrare. Serve poi il cessate il fuoco a Gaza, il resto viene da sé”.

“Noi stiamo cercando di rafforzare i processi di stabilizzazione sul terreno, in Libano e nei Paesi vicini e nello stesso tempo stiamo aumentando gli sforzi per arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza. Ci stiamo in questo caso – ha aggiunto – preparando ad affrontare la possibilità di un flusso di rifugiati verso Cipro”.

Per quanto riguarda le interferenze straniere – ha proseguito – è un gioco che va avanti da tempo. Gli Stati che attaccano la Ue non si fermeranno ma noi ci difenderemo, stiamo migliorando ed abbiamo la capacità anche di contrattaccare. Abbiamo regole efficaci sulla governance digitale, abbiamo ‘fact checkers'”.