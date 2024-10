Mosca. Infermiera sostenitrice di Navalny condannata a 8 anni di carcere per post sul massacro di Bucha

AgenPress – Un tribunale di Mosca ha condannato un’infermiera russa a otto anni di prigione per aver diffuso quelle che ha ritenuto essere “fake news” sull’esercito, ha riferito giovedì l’emittente indipendente russa Mediazona.

Olga Menshikh, 59 anni, è sotto processo per i post pubblicati sul gigante dei social media russo VK sul massacro di Bucha e sul bombardamento russo della città ucraina di Vinnytsia. Menshikh è stata trattenuta per nove giorni dopo aver preso parte a una protesta contro la guerra il 24 febbraio 2022, il giorno in cui è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina.

Sostenitrice del defunto leader dell’opposizione russa Alexey Navalny, Menshikh avrebbe visitato più volte la sua tomba nel cimitero Borisovsky di Mosca.

Dopo che la sua casa è stata perquisita dalla polizia ad aprile, Menshikh è stata accusata e posta agli arresti domiciliari. Tuttavia, è stata in seguito trasferita in un centro di detenzione preventiva dopo essersi recata a un appuntamento dal dentista che ha detto essere urgente, ma che è stato ritenuto una violazione delle sue condizioni di cauzione.

“Mi metterete comunque in prigione”, ha detto durante la sua udienza in tribunale a settembre, “almeno avrò un dente sano”.

Leonid Solovyov, avvocato di Menshikh, ha dichiarato durante il processo che tutte le prove presentate erano inammissibili e inaffidabili, definendo la sua punizione “inumana”. La sua difesa ha in programma di appellarsi al verdetto.

Nella sua dichiarazione finale in tribunale, Menshikh, che lavorava al Pirogov Surgical Centre di Mosca, ha affermato che le accuse contro di lei derivavano da un conflitto con i suoi colleghi, affermando di aver accusato un medico non identificato di negligenza medica. “La legge rende molto facile presentare un caso del genere contro un dipendente indesiderato che si sta opponendo a un medico di alto rango”, ha affermato Menshikh.

Nel fascicolo di lavoro di Menshikh, si legge che è stata “ripetutamente rimproverata dalla direzione per aver fatto commenti negativi sull’attuale governo”, mentre un’infermiera collega chiamata come testimone ha affermato che Menshikh aveva definito i suoi colleghi “fascisti e putinisti”, un’affermazione che Menshikh ha negato.