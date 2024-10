Russia. Soldati ucraini attaccano depositi di petrolio nell’Oblast’ di Voronezh, nel Territorio di Perm

AgenPress – Secondo il Ministero russo per le situazioni di emergenza, sono stati segnalati incendi in due depositi di petrolio russi in seguito a diffusi attacchi di droni ucraini contro obiettivi nella Russia sudoccidentale durante la notte.

I soldati ucraini hanno attaccato la base di stoccaggio di carburante e lubrificanti Annanefteprodukt vicino al villaggio di Anna nell’Oblast di Voronezh, ha affermato lo Stato maggiore ucraino . Non è stato specificato che tipo di arma sia stata utilizzata nell’attacco.

Il primo incendio è scoppiato in un deposito di petrolio nella regione occidentale russa di Voronezh subito dopo un attacco notturno di un drone ucraino, ha affermato venerdì il governatore Alexander Gusev, aggiungendo che i rottami del drone erano caduti sulla struttura, incendiando un serbatoio di petrolio vuoto.

Secondo Gusev, l’incendio che ne è derivato era di piccole dimensioni, è stato spento immediatamente, non ha causato danni al deposito di petrolio e nessuno è rimasto ferito nell’incendio.

Il Ministero delle situazioni di emergenza ha anche segnalato un incendio in un deposito di petrolio nella regione di Perm degli Urali russi che non era ancora stato spento venerdì mattina. Non è chiaro se l’incendio, che a un certo punto ha coperto un’area di 20.000 metri quadrati, sia stato causato da misure di sicurezza antincendio insufficienti o da malfunzionamenti delle apparecchiature elettriche.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che le difese aeree del Paese hanno intercettato e distrutto un totale di 18 droni ucraini durante la notte, sei dei quali volavano sulla regione sudoccidentale di Belgorod, altri sei sulla regione occidentale di Voronezh, cinque sul Mar d’Azov, che si trova tra la Crimea annessa e la regione russa di Krasnodar, e uno sulla regione meridionale di Rostov.