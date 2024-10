AgenPress – Le forze russe hanno giustiziato extragiudizialmente nei pressi di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, 16 soldati che probabilmente facevano parte di due unità dell’esercito ucraino, hanno stabilito i pubblici ministeri.

Lo ha dichiarato Yurii Belousov, capo del Dipartimento della Guerra presso la Procura generale.

“Al momento, siamo a conoscenza del fatto che i combattenti di due unità delle Forze armate dell’Ucraina potrebbero essere stati uccisi lì. Conosciamo i numeri di queste unità. Abbiamo identificato provvisoriamente questi combattenti. Ma stiamo verificando ulteriormente queste informazioni per rispetto delle loro famiglie, in modo da non commettere errori sui loro nomi”.

Secondo Belousov, le forze dell’ordine ucraine hanno dati sul luogo esatto in cui sono stati uccisi i prigionieri di guerra ucraini e quale unità russa potrebbe essere coinvolta nel crimine.

Sono state inviate richieste alle unità militari e di intelligence, nonché ai partner internazionali, per raccogliere quante più informazioni possibili su tale atrocità.

Le riprese dei droni che circolano online mostrano come i russi allineano i soldati catturati all’esterno di una striscia di foresta prima di aprire il fuoco e finirli a distanza ravvicinata usando fucili automatici.

Il servizio di sicurezza SBU ha avviato un procedimento penale per violazione delle leggi e degli usi di guerra, associata a omicidio premeditato.