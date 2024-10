Netanyahu: Israele ha il dovere e il diritto di rispondere all’attacco missilistico dell’Iran, e lo farà

AgenPress – Benjamin Netanyahu ha ribadito la promessa di reagire all’attacco missilistico balistico dell’Iran di inizio settimana, affermando che Israele ha l’obbligo di reagire e che lo farà.

Parlando dal quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv, Netanyahu ha affermato: “Nessun paese al mondo accetterebbe un simile attacco alle sue città e ai suoi cittadini, e nemmeno Israele lo farebbe.

“Israele ha il dovere e il diritto di difendersi e rispondere a questi attacchi, e lo farà”.

L’attacco di circa 180 missili balistici lanciati martedì ha causato alcuni danni in Israele, anche nelle basi aeree israeliane. L’esercito ha affermato che nessun aereo o infrastruttura critica è stato colpito e l’aeronautica militare israeliana sta operando a piena capacità.

La maggior parte dei missili in arrivo sono stati intercettati dalle difese aeree o sono atterrati in aree aperte. Tuttavia, l’attacco ha spinto 10 milioni di israeliani a correre al riparo e ha causato danni anche a strutture civili, tra cui una scuola.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato sabato mattina che la risposta sarebbe stata “ seria e significativa ”.

Il lancio di razzi da parte dell’Iran, il secondo attacco del genere quest’anno, è avvenuto nel contesto della guerra contro i gruppi terroristici Hamas nella Striscia di Gaza e Hezbollah in Libano.

L’Iran ha affermato di aver lanciato i missili in Israele in risposta agli attacchi che hanno ucciso i leader di Hezbollah, Hamas e le Guardie rivoluzionarie iraniane. Ha fatto riferimento al leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e al generale delle Guardie rivoluzionarie Abbas Nilforoushan, entrambi uccisi in un attacco aereo israeliano la scorsa settimana a Beirut. Ha anche menzionato Ismail Haniyeh, l’ex leader di Hamas che è stato assassinato a Teheran a luglio in un attacco ampiamente attribuito a Israele.

La maggior parte degli altri commenti di Netanyahu si sono concentrati sui combattimenti in Libano , dove ha affermato che Israele stava cambiando “l’equilibrio di potere nel nord”.

A quasi un anno dall’inizio di una guerra iniziata il 7 ottobre, quando Hamas guidò un attacco devastante contro Israele, l’esercito sta anche combattendo contro Hezbollah, sostenuto dall’Iran, che ha iniziato ad attaccare il nord di Israele il giorno dopo l’assalto di Hamas. Nelle ultime settimane, Israele ha spostato la sua attenzione militare verso nord, dove attacchi quasi quotidiani con razzi e droni da parte di Hezbollah da ottobre hanno costretto oltre 60.000 persone ad abbandonare le proprie case.

“Circa un mese fa, mentre ci avvicinavamo alla fine della distruzione dei battaglioni di Hamas a Gaza, abbiamo iniziato a mantenere la promessa che avevo fatto ai residenti del nord”, ha detto il premier, riferendosi al suo impegno di riportarli nelle loro case.

“Abbiamo eliminato [il leader di Hezbollah Hassan] Nasrallah e la leadership di Hezbollah, abbiamo eliminato i comandanti della Forza Radwan che pianificavano di invadere la Galilea e di compiere un massacro dei nostri cittadini più grande e terribile di quello del 7 ottobre”, ha detto Netanyahu, riferendosi a una serie di successi che Israele ha ottenuto contro il gruppo.

Netanyahu ha affermato che Israele ha distrutto “una gran parte” delle riserve di missili e razzi di Hezbollah. “E proprio ora i nostri eroici soldati stanno distruggendo la serie di tunnel del terrore che Hezbollah ha preparato segretamente, vicino ai nostri confini”, ha detto, aggiungendo che “sebbene non abbiamo ancora completato la rimozione della minaccia, abbiamo chiaramente cambiato il corso della guerra e l’equilibrio della guerra, e non abbiamo ancora finito”.