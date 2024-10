7 ottobre. Alcuni abitanti di Gaza si scagliano contro Hamas. Giornalista palestinese Al Jazeera celebra il massacro

AgenPress – Nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre, i social media di Gaza erano pieni di critiche ad Hamas per aver portato devastazione nella Striscia e nella sua popolazione, e ai suoi leader per aver vissuto in sicurezza mentre i civili soffrivano la fame e gli sfollamenti.

A partire da domenica, vari utenti dei social media di Gaza hanno iniziato a condividere post e immagini che ricordavano lo stesso giorno di un anno prima. Come ha scritto l’utente di Gaza X “Roufaida”, la notte del 6 ottobre 2023 è stata “l’ultima in cui siamo stati considerati esseri umani, prima di essere trasformati in numeri e poi in strumenti per fare pressione [su Israele], e Dio solo sa cosa diventeremo dopo”.

Proprio il 7 ottobre, la stragrande maggioranza dei post in lingua araba sui social media celebrava il feroce assalto di Hamas, in cui circa 1.200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio.

Tra gli account più popolari che hanno salutato il massacro c’era quello del conduttore palestinese di Al Jazeera, Jamal Rayyan , che ha 2,3 milioni di follower su X. Rayyan, uno dei veterani esponenti del canale qatariota, ha postato su X un’immagine di razzi simili a fuochi d’artificio che uscivano dalla Cupola della Roccia a Gerusalemme, con un numero 7 luminoso al centro.

“Questo è il giorno che ha ripristinato la dignità e il prestigio della nazione”, ha scritto Rayyan nella didascalia. Il post ha avuto oltre 1,2 milioni di visualizzazioni.

Jamal Rayyan è nato a Tulkarem in Cisgiordania nel 1953 e ha la cittadinanza giordana. Ha iniziato la sua carriera giornalistica presso la BBC Arabic negli anni ’90 e si è trasferito ad Al Jazeera nel 1996, quando è stata fondata l’emittente del Qatar. È stato il primo presentatore ad apparire sullo schermo di Al Jazeera e nel corso degli anni è diventato uno dei volti più riconoscibili del canale.

Al Jazeera è da tempo accusata di avere simpatie pro-Hamas e legami con il gruppo terroristico. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno ripetutamente accusato in passato i giornalisti di Al Jazeera di lavorare come agenti di Hamas a Gaza. Tuttavia, Al Jazeera nega regolarmente queste accuse e accusa Israele di prendere di mira i giornalisti del canale a Gaza.

I commenti di Rayyan hanno, come previsto, suscitato reazioni controverse. Sebbene alcuni lo vedano come un paladino della causa palestinese, i critici lo accusano di glorificare il terrorismo e di infiammare le tensioni nella regione. I suoi appelli a sostegno della “resistenza” palestinese e l’esaltazione dell’attacco di Hamas hanno messo ancora una volta Al Jazeera sotto i riflettori delle critiche internazionali, soprattutto in un contesto in cui il canale è spesso percepito come di parte.

Ha pubblicato una serie di altri messaggi inneggiando al “diluvio di Al-Aqsa”, il termine con cui Hamas ha designato l’attacco del 7 ottobre, e insistendo sul fatto che la “resistenza” non è sconfitta.

Un numero considerevole di internauti di Gaza, tuttavia, sembra non essere d’accordo con la visione celebrativa di Rayyan.

Alcuni hanno definito il 7 ottobre il “primo anniversario del martirio di Gaza”.

Un utente di Gazan X con lo username al-Aqra’ (“la testa calva”) e 5.000 follower, ha scritto nella sua biografia: “Il 7 ottobre è una maledizione che ci ha derubati di tutti i nostri cari, dei nostri ricordi, del nostro conforto e della nostra sicurezza”.

In un post bruciante contro Hamas, ha scritto: “[Viviamo] da un anno in tende, voi malati, voi succhiasangue, che avete sequestrato i soldi dei paesi arabi in nome della resistenza, avete milioni nei vostri conti bancari”.

In un altro commento, “The bald head” ha scritto: “Che Dio maledica il 7 ottobre e chiunque lo abbia pianificato e sostenuto. Che tu vada a quel paese, [il leader di Hamas Yahya] Sinwar. Che tu vada a quel paese, [il Primo Ministro Benjamin] Netanyahu. Che Dio ci lasci tutti morire e che siamo sollevati da tutto ciò che stiamo vivendo e vedendo.”

Molti dei post che inveivano contro Hamas riportavano gli hashtag in arabo “#the_seventh_of_my_shoes” (al posto di “the seventh of October” – le scarpe sono associate alla sporcizia e all’umiliazione nella cultura araba) e “#we_are_not_your_people” – un messaggio ai leader di Hamas che affermano di aver condotto l’operazione terroristica senza precedenti in nome e per il bene dei palestinesi.

Le critiche al gruppo terroristico nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre non si sono limitate all’arena palestinese. “Nafea bin Kalib”, un account di Yemeni X contrario agli Houthi e all’asse iraniano con oltre 100.000 follower, ha osservato che proprio prima del brutale attacco, l’Arabia Saudita stava per concludere un accordo di normalizzazione con Israele che avrebbe stabilito che il governo israeliano stabilisse “un percorso” per la creazione di uno stato palestinese.

L’account yemenita ha twittato: “Il 7 ottobre è un giorno nero nella storia della Palestina che ha portato distruzione […] in un momento in cui la diplomazia emiratina e saudita stavano compiendo intensi sforzi e ottenendo progressi verso il riconoscimento di uno stato palestinese”.

Anche il portavoce in lingua araba delle IDF, Avichay Adraee, ha celebrato il primo anniversario dell’apertura delle ostilità di Hamas contro Israele con un video che evidenzia la devastazione che il gruppo terroristico ha portato a Gaza e alla sua popolazione.