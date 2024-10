Gaza. Fino a 51.000 bambini potrebbero essere non accompagnati o separati dai genitori. Rischio malnutrizione

AgenPress – A Gaza, un’intera generazione di bambini rischia ora di essere “dimenticata”. Con gli effetti cumulativi di una violenza incessante, di uno sfollamento forzato e della perdita di un intero anno scolastico che probabilmente li colpiranno per il resto della loro vita. È giunto il momento di agire per fornire soccorso e aumentare gli aiuti umanitari, per proteggere i bambini e garantire la loro ripresa.

È trascorso un anno dall’ultima escalation del conflitto a Gaza, e quasi ogni aspetto della vita civile a Gaza è stato distrutto. Il conflitto ha lasciato l’intera popolazione in crisi, senza accesso a beni di prima necessità come cibo adeguato, acqua, riparo, istruzione e assistenza sanitaria. Metà delle persone colpite sono bambini.

Nessun posto sicuro per i bambini

Tra i gruppi di bambini più vulnerabili ci sono i bambini non accompagnati e separati. Si stima che circa 17.000 bambini potrebbero essere non accompagnati o separati dai genitori e dagli assistenti, ma sulla base di precedenti esperienze di altre crisi, l’IRC ritiene che questo numero possa essere tre volte superiore. La ricerca dell’IRC ha scoperto che il rischio di separazione familiare è aumentato drasticamente negli ultimi mesi, esacerbato da molteplici cicli di spostamenti, arresti, ordini di evacuazione israeliani e decessi, con alcuni bambini trovati a vivere da soli negli ospedali.

Anche prima dell’ultima escalation, almeno mezzo milione di bambini a Gaza necessitavano di supporto psicosociale e di salute mentale. Ora, il peso di assistere a eventi profondamente angoscianti, molteplici spostamenti e mancanza di sicurezza significa che ogni bambino, genitore e tutore a Gaza sta vivendo un trauma, che potrebbe richiedere supporto psicosociale e di salute mentale a lungo termine.

Lo stress tossico continuo dovuto a violenza e sfollamento porterà a sfide sanitarie a lungo termine per i bambini. Attualmente non ci sono luoghi sicuri per i civili a Gaza e i bambini ne risentono in modo più acuto. C’è un urgente bisogno di supporto per i bambini attraverso attività psicosociali o spazi sicuri. Senza questo, c’è un rischio significativo di impatti sullo sviluppo a lungo termine, incluso lo sviluppo del cervello. La situazione richiede urgentemente un immediato supporto e intervento internazionale per mitigare questi impatti a lungo termine e supportare la resilienza e il recupero di un’intera generazione di bambini palestinesi.

Faten Abu Mousa, responsabile della protezione dei minori dell’IRC a Gaza, afferma:

“A Gaza, i bambini sono il gruppo più vulnerabile e i loro bisogni di base, in particolare il loro senso di sicurezza, sono diventati inesistenti. All’IRC, abbiamo lavorato con i nostri facilitatori della comunità per dare una mano ai bambini creando spazi sicuri per l’espressione e la comunicazione e fornendo servizi di supporto psicosociale e di salute mentale, e sentiamo quanto questo supporto significhi ogni giorno per i bambini, tutti con traumi profondi. Questi interventi aiutano a ripristinare un senso di sicurezza, forniscono meccanismi di adattamento e migliorano la resilienza emotiva. Coinvolgere i bambini in attività di supporto psicosociale e di salute mentale durante le crisi non solo rafforza la resilienza, ma consente loro anche di ricostruire le proprie vite, creando una base per la guarigione e la speranza”.

Crisi di malnutrizione

Gaza sta ora affrontando una crisi alimentare senza precedenti, con l’intera popolazione di 2,2 milioni di persone che affronta livelli di crisi o peggiori di insicurezza alimentare acuta, la quota più alta mai classificata per qualsiasi area o paese. Anche prima di questa crisi, la malnutrizione cronica era già un problema a Gaza, il che significa che con un afflusso di nuovi casi di malnutrizione acuta, i team IRC a Gaza stanno riscontrando tassi crescenti di malnutrizione grave e acuta nei bambini sotto i cinque anni. Mentre i partner umanitari sono in grado di curare i casi nella “zona sicura” designata da Israele, le operazioni umanitarie per curare i bambini nel nord sono fortemente limitate a causa della prevenzione dell’accesso e delle ostilità.

Anche se un bambino sopravvive alla malnutrizione acuta, spesso dovrà affrontare impatti sulla salute a lungo termine e richiederà supporto per tutta la vita. La malnutrizione prolungata può avere un impatto negativo sullo sviluppo fisico e mentale, incluso il ritardo della crescita, quando la crescita e lo sviluppo cognitivo di una persona possono essere trattenuti per la sua età. La malnutrizione acuta porta al deperimento; dove i muscoli si deteriorano rapidamente portando a una situazione pericolosa per la vita. È molto comune che un bambino sperimenti sia il ritardo della crescita che il deperimento allo stesso tempo. In questi casi, il rischio di morte del bambino è più di 11 volte superiore a quello di un bambino sano, soprattutto perché i loro corpi indeboliti non sono in grado di combattere le malattie comuni. I bambini sotto i cinque anni sono particolarmente a rischio poiché si trovano in un periodo critico di crescita.

Istruzione interrotta

I bambini di Gaza hanno perso un anno di istruzione a causa della distruzione degli edifici scolastici e del crollo del sistema educativo. I resoconti suggeriscono che l’impatto della guerra e del trauma farà arretrare l’istruzione dei bambini di Gaza fino a cinque anni. L’assenza di istruzione per più di un anno significa che i bambini non sono solo indietro nello sviluppo, ma hanno anche perso l’accesso a spazi sicuri che le scuole avrebbero precedentemente fornito.

Mentre garantire la sicurezza fisica, prevenire la fame e fornire cure mediche salvavita sono le necessità più immediate e urgenti a Gaza, le conseguenze dell’esposizione ripetuta alla violenza, ai disordini e al crollo dell’istruzione e dei servizi di supporto allo sviluppo precoce sono devastanti. Lo stress e il trauma gravi e prolungati nei primi anni di vita possono avere effetti profondamente dannosi sulla salute futura dei bambini, sull’apprendimento e sul benessere generale, oltre a minacciare di causare impatti duraturi per le future generazioni di palestinesi.