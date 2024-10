Carta europea di invalidità e carta europea di parcheggio per disabili: il Consiglio adotta nuove direttive

AgenPress. Il Consiglio ha adottato due nuove direttive che renderanno più facile per le persone con disabilità viaggiare all’interno dell’UE.

La direttiva che istituisce la tessera europea per l’invalidità e la tessera europea per il parcheggio per le persone con disabilità garantirà parità di accesso a condizioni speciali o trattamenti preferenziali per le persone con disabilità durante soggiorni di breve durata in tutta l’UE. Esempi includono tariffe di ingresso ridotte o nulle, accesso prioritario, assistenza e posti auto riservati.

Inoltre, i ministri hanno adottato una direttiva che estende queste disposizioni ai cittadini extracomunitari che risiedono legalmente nei paesi dell’UE , il che significa che potranno utilizzare queste carte anche durante soggiorni di breve durata in altri stati membri.

Le autorità nazionali saranno responsabili del rilascio di tessere europee per disabilità fisiche e digitali in un formato accessibile. Le tessere saranno riconosciute in tutta l’UE come prova di disabilità o diritto a servizi specifici basati su una disabilità. Le tessere europee per il parcheggio per le persone con disabilità saranno prodotte in formato fisico, con gli Stati membri che avranno la possibilità di emetterle anche in formato digitale.

Le direttive saranno ora firmate sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Per entrambe le direttive, gli Stati membri avranno due anni e mezzo per adattare la propria legislazione nazionale e tre anni e mezzo per applicare le misure.