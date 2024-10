I leader stranieri commentano l’uccisione del leader di Sinwar. Tajani: la sua morte porti il cessate fuoco a Gaza

AgenPress – “Yahya Sinwar è stato il principale responsabile degli attacchi terroristici e degli atti barbarici del 7 ottobre. Oggi, penso con emozione alle vittime, tra cui 48 nostri compatrioti, e ai loro cari. La Francia chiede la liberazione di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas”, afferma il presidente francese Emmanuel Macron.

“Sinwar era un brutale assassino e terrorista, che voleva distruggere Israele e il suo popolo. Come mente del terrore del 7 ottobre, ha portato la morte a migliaia di persone e sofferenze incommensurabili a un’intera regione. Hamas deve ora rilasciare tutti gli ostaggi e deporre le armi, la sofferenza della gente di Gaza deve finalmente finire”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.

“Israele possa aver compiuto la sua autodifesa contro i terroristi di Hamas. Spero che la scomparsa del leader di Hamas porti a un cessate il fuoco a Gaza”, afferma il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

“Personalmente, non piangerò la morte di un leader terrorista come Sinwar, responsabile dell’attacco terroristico del 7 ottobre, e sono consapevole, come il governo del Regno Unito, che ciò ha innescato non solo il giorno più buio e mortale per il popolo ebraico dalla seconda guerra mondiale, ma anche quello innescato da oltre un anno di conflitto e da un livello intollerabile di vittime civili palestinesi”, afferma il Segretario alla Difesa del Regno Unito John Healey.

“Con la morte di Sinwar giustizia è stata fatta”, ha detto Kamala Harris. “Era un brutale terrorista, aveva anche sangue americano sulle mani”.

“Personalmente non mi mancherà”, ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte.

“L’uccisione di Sinwar è stata un’operazione dell’esercito israeliano”, ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

“Non sono qui per rivendicare o cercare di prenderci il merito”, ha aggiunto precisando che tuttavia “anche personale americano speciale e professionisti dell’intelligence Usa meritano i nostri ringraziamenti per il lavoro che hanno svolto insieme all’Idf nel corso di molti mesi”, a partire dal giorno dopo l’attentato del 7 ottobre.