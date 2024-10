Netanyahu ai civili di Gaza: Sinwar ha rovinato le vostre vite. Chiunque tenga gli ostaggi sarà risparmiato

AgenPress – “Hamas non governerà più Gaza. Questo è l’inizio del giorno dopo Hamas, e questa è un’opportunità per voi, residenti di Gaza, di liberarvi finalmente dalla sua tirannia. Cittadini di Israele, vi dico che Yahya Sinwar è morto. Il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah, l’arciterrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Il conto è stato pagato”.

Così il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che l’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar segna “l’inizio del giorno dopo Hamas”.

Rivolgendosi alle famiglie degli ostaggi, Netanyahu afferma che questo è “un momento importante” nella guerra. “Continueremo con tutte le nostre forze fino al ritorno di tutti i vostri cari, che sono i nostri cari”.

Netanyahu si rivolge poi ai civili di Gaza: “Sinwar vi ha rovinato la vita. Vi ha detto che era un leone, ma in realtà si nascondeva in una tana buia. Ed è stato ucciso quando è fuggito in preda al panico dai nostri soldati. Ai terroristi di Hamas dico: i vostri leader stanno fuggendo e saranno eliminati”.

Afferma che chiunque tenga degli ostaggi potrà sopravvivere se deporrà le armi e libererà i prigionieri.

“E allo stesso tempo dico, chiunque faccia del male ai nostri ostaggi, il suo sangue ricadrà sulla sua testa”, dice Netanyahu. “Faremo i conti con lui”.

Netanyahu afferma che la liberazione degli ostaggi avvicina la fine della guerra.

Rivolgendosi alla popolazione del Medio Oriente, Netanyahu afferma che esiste “una grande opportunità per fermare l’asse del male e creare un futuro diverso”.

L’uccisione di Sinwar chiarisce ai critici in Israele e all’estero perché il suo governo ha insistito nel continuare la guerra. “Perché abbiamo insistito, di fronte a tutte le pressioni, per entrare a Rafah, la roccaforte fortificata di Hamas dove Sinwar e molti degli assassini si nascondevano”.

Tuttavia, avverte Netanyahu, la guerra non è ancora finita e continua a mietere vittime ingenti.