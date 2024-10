Ucraina. Agenzia pubblica video che mostra soldati nordcoreani in un campo militare russo

AgenPress – Il Centro ucraino per la comunicazione strategica e la sicurezza informatica ha pubblicato il 18 ottobre un video che presumibilmente mostra soldati nordcoreani in un campo militare russo, mentre si preparano a unirsi allo sforzo bellico di Mosca contro l’Ucraina.

Il filmato è stato condiviso mentre circolavano voci secondo cui Mosca avrebbe intenzione di coinvolgere Pyongyang nella guerra su vasta scala contro l’Ucraina nei prossimi mesi, con circa 10.000 soldati nordcoreani pronti a unirsi all’esercito russo, secondo il presidente Volodymyr Zelensky.

Il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov ha detto che il primo gruppo di 2.600 soldati sarà schierato nell’Oblast’ di Kursk in Russia, dove l’Ucraina ha iniziato un’incursione transfrontaliera ad agosto e detiene ancora ampie fasce di territorio. Ha detto che circa 11.000 soldati nordcoreani sono in Russia e saranno “pronti a combattere” in Ucraina entro il 1° novembre.

Il video, pubblicato dal centro che opera sotto il Ministero della cultura e dell’informazione ucraino, si dice sia stato girato nel campo militare di Sergeevsky nell’Estremo Oriente russo, vicino alla Corea del Nord. Il filmato mostra uomini in uniforme militare in fila per ottenere l’equipaggiamento.

Il centro non ha specificato come è stato ottenuto il video, aggiungendo che “non ha più di 72 ore”.

“La comunità euro-atlantica deve rendersi conto del fatto che la RPDC sta invadendo l’Europa fianco a fianco con la Russia e agire senza indugio”, ha affermato in precedenza il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

Di fronte a questa minaccia, ha esortato i partner ad aumentare gli aiuti militari a Kiev, a revocare il divieto di attacchi con armi a lungo raggio fornite dall’Occidente contro obiettivi all’interno della Russia e ad abbattere droni e missili russi sull’Ucraina.

Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, ha dichiarato il 17 ottobre di ” non poter confermare se ci siano truppe nordcoreane in Russia”, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti “continueranno a monitorare” la situazione.

Se i resoconti fossero veri, “dimostrerebbero la situazione terribile in cui si trova la Russia, in termini di forze sul campo di battaglia. Questo dimostra semplicemente la disperazione nell’identificare forze aggiuntive per il loro esercito”.