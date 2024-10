Budanov. 11.000 soldati nordcoreani saranno “pronti a combattere” in Ucraina entro il 1° novembre. La conferma arriva anche da Seul

AgenPress – Circa 11.000 soldati nordcoreani si trovano in Russia e saranno “pronti a combattere” in Ucraina entro il 1° novembre, ha affermato il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov in commenti pubblicati da War Zone il 17 ottobre.

Budanov ha detto che il primo gruppo di 2.600 soldati sarà schierato nell’Oblast’ di Kursk in Russia, dove l’Ucraina ha iniziato un’incursione transfrontaliera ad agosto e detiene ancora ampie fasce di territorio. Le truppe utilizzeranno equipaggiamento e munizioni russe, ma al momento non si conoscono ulteriori informazioni.

” Al momento non abbiamo il quadro completo della situazione “, ha affermato Budanov.

Negli ultimi giorni, le preoccupazioni circa il coinvolgimento diretto della Corea del Nord nella guerra su vasta scala portata avanti dalla Russia hanno raggiunto il culmine.

Intervenendo in una conferenza stampa a Bruxelles il 17 ottobre, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia sta pianificando di addestrare e impiegare non solo la fanteria, ma anche specialisti nordcoreani in vari rami dell’esercito.

“Sappiamo che circa 10.000 soldati nordcoreani si stanno preparando a inviare a combattere contro di noi”.

La Corea Nord ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno della Russia nella sua guerra contro l’Ucraina, riferisce la Yonhap, citando l’intelligence di Seul.

La conferma sui soldati nordcoreani a sostegno della guerra della Russia contro l’Ucraina è arrivata dal National Intelligence Service (Nis), l’agenzia degli 007 di Seul, dopo che il presidente Yoon Suk-yeol ha convocato un vertice di sicurezza d’emergenza nel mezzo delle crescenti speculazioni sull’aiuto di Kim a favore del capo del Cremlino Vladimir Putin. Dopo la riunione, il Nis ha riferito di aver confermato “l’inizio del coinvolgimento diretto del Nord” nella guerra in Ucraina, dopo aver appreso che le truppe del Nord sono state spostate a bordo delle navi da trasporto della Marina russa, con le forze speciali di Pyongyang trasportate in Russia dall’8 al 13 ottobre.

Secondo le stime dell’intelligence, circa 1.500 soldati del Nord sono stati trasportati durante la prima fase, utilizzando quattro navi da sbarco anfibie e tre navi di scorta russe. Le truppe sono state spostate dalle aree vicine alle città del Nord di Chongjin, Hamhung e Musudan a Vladivostok, nell’estremo oriente russo, e a Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk, dove sono attualmente integrate con le unità militari russe. Mentre una seconda fase di trasporto si terrà presto, agli attuali soldati nordcoreani sono state fornite uniformi e armi militari russe, oltre a documenti falsi di identità per mascherare la loro origine. Una volta completato l’addestramento e l’adattamento, le truppe di Kim saranno inviate in prima linea, secondo i funzionari del Nis.