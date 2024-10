Palazzo Chigi. Rinviata la conferenza stampa del premier Giorgia Meloni

AgenPress. La conferenza stampa prevista per il 22 ottobre 2024 con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata rinviata. Il rinvio è dovuto a impegni governativi pressanti legati all’approvazione della Legge di Bilancio e altre questioni legislative urgenti. Inoltre, si sono accumulati diversi nodi politici, come la gestione delle polemiche sui fondi per la sanità e altre priorità legate al bilancio​.

Un altro possibile motivo del rinvio è che la conferenza stampa sarebbe stata monopolizzata dal tema dello scontro tra governo e magistratura.

Al momento, non è stata fissata una nuova data per la conferenza, ma si prevede che l’incontro con la stampa possa essere riprogrammato una volta conclusi questi passaggi cruciali all’interno del governo.