Libano: fornitura d’acqua per più di 360.000 persone a rischio. Almeno 28 strutture idriche danneggiate

AgenPress. Lo sfollamento forzato da varie regioni del Libano ha messo a dura prova i sistemi e i servizi idrici del Paese. Almeno 28 strutture idriche sono state danneggiate dai continui bombardamenti che hanno compromesso la fornitura di acqua a più di 360.000 persone, principalmente nel sud del Paese. Questa impennata della domanda ha esercitato un’immensa pressione sugli stabilimenti idrici per mantenere i sistemi operativi, mantenere servizi idrici adeguati e soddisfare la crescente necessità di forniture idriche aggiuntive per sostenere le centinaia di migliaia di famiglie e bambini nei rifugi.

Per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi idrici per le comunità, sia nei rifugi collettivi che nelle famiglie, l’UNICEF, grazie al sostegno finanziario dei governi dell’Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera, ha consegnato forniture essenziali al Ministero dell’Energia e dell’Acqua per rafforzare la capacità degli stabilimenti idrici di effettuare riparazioni rapide di emergenza.

Sono state fornite attrezzature, tra cui 95 pompe, motori di pompaggio e sistemi di controllo delle pompe, oltre a 18 tonnellate di cloro gassoso e 24 km di tubature. Queste forniture sosterranno il Beirut and Mount Lebanon Water Establishment (BMLWE) per riparare le reti idriche danneggiate, sostenere i processi di trattamento dell’acqua, garantire acqua sicura e pulita, prevenire la diffusione di malattie trasmesse dall’acqua, ridurre le perdite di acqua e migliorare l’accesso a forniture idriche affidabili per le comunità colpite dalle ostilità in corso.

“Le forniture che stiamo consegnando oggi, con molti ringraziamenti ai nostri partner per lo sviluppo, fanno parte del più ampio impegno dell’UNICEF a sostenere il settore idrico libanese e della nostra risposta all’attuale emergenza, assicurando che le infrastrutture essenziali rimangano operative e che la sicurezza dell’acqua sia prioritaria per le famiglie sfollate che vivono in rifugi collettivi e nelle comunità”, ha dichiarato il Rappresentante dell’UNICEF per il Libano Edouard Beigbeder.

“L’accesso ai servizi sta diventando sempre più difficile per le famiglie a causa del massiccio aumento degli sfollati e dell’interruzione dei servizi. In linea con il diritto internazionale umanitario, le infrastrutture idriche e i fornitori di servizi essenziali devono essere protetti in quanto forniscono un supporto vitale a famiglie e bambini. I bambini soffrono mentre il mondo assiste alla palese inosservanza di queste leggi”.