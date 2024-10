AgenPress – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato in Russia per partecipare al vertice dei BRICS di questa settimana, la sua prima visita nel Paese in più di due anni.

La Russia ospita il vertice di tre giorni nella capitale del Tatarstan, Kazan, dove il presidente dell’assemblea legislativa regionale ha accolto Guterres dopo l’atterraggio del suo aereo all’aeroporto della città.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha criticato la visita, affermando che il capo delle Nazioni Unite ha fatto la “scelta sbagliata che non promuove la causa della pace”, dopo aver precedentemente rifiutato un invito a partecipare al vertice di pace di Kiev in Svizzera.

Le Nazioni Unite sostengono che i BRICS, un’organizzazione composta da nove membri tra cui Cina e India, rivestono “grande importanza”, dato che il blocco rappresenta quasi la metà della popolazione mondiale.

Il gruppo BRICS , un blocco di paesi che comprende Brasile , Russia, India, Cina , Sudafrica, Iran , Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti, si riunirà a Kazan per un summit di tre giorni dal 22 al 24 ottobre. Secondo Mosca, alla conferenza parteciperanno 36 leader mondiali.

Secondo l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov, si prevede che Guterres incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a margine dell’evento del 24 ottobre.

“Il segretario generale dell’ONU ha declinato l’invito dell’Ucraina al primo summit mondiale di pace in Svizzera. Ha tuttavia accettato l’invito a Kazan del criminale di guerra Putin”, ha affermato il ministero sui social media.

“Questa è una scelta sbagliata che non fa progredire la causa della pace. Danneggia solo la reputazione dell’ONU.”

La Svizzera ha ospitato il summit globale per la pace dell’Ucraina il 15 e 16 giugno, con la presenza di rappresentanti di circa 100 paesi e organizzazioni. Settantotto stati e quattro organizzazioni hanno firmato il comunicato congiunto finale del summit per la pace. Da allora, diversi paesi hanno firmato l’elenco in continua espansione delle delegazioni.

Guterres ha ripetutamente criticato la Russia per la sua guerra su vasta scala contro l’Ucraina. L’ONU e la Turchia hanno anche mediato la Black Sea Grain Initiative , che ha permesso a Kiev di esportare i suoi prodotti agricoli. L’accordo è crollato dopo che Mosca si è ritirata nel 2023.

Anche il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi , tra gli altri leader, sono arrivati ​​al summit. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha annullato il viaggio dopo aver subito un trauma cranico a casa.

Durante l’incontro, la Russia cercherà di convincere i paesi BRICS a creare una piattaforma alternativa per i pagamenti internazionali che sia immune alle sanzioni occidentali.