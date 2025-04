Ucraina. I russi lanciano un attacco missilistico balistico contro la città natale di Zelensky. 14 morti e oltre 50 feriti

AgenPress – Il 4 aprile la Russia ha lanciato un attacco missilistico balistico su Kryvyi Rih, nell’oblast’ di Dnipropetrovsk, uccidendo almeno 14 persone e ferendone oltre 50, ha riferito il governatore Serhii Lysak.

Secondo Oleksandr Vilkul , capo dell’amministrazione militare della città, l’attacco ha colpito un quartiere residenziale, incendiando edifici e causando gravi danni.

Tra i feriti, più di 30 persone sono ancora ricoverate in ospedale, tra cui un bambino di tre mesi con ferite da taglio. Tra i morti ci sono sei bambini, ha detto Lysak . Un parco giochi è stato trovato vicino al luogo dell’attacco.

“I russi attaccano ogni giorno. Ogni giorno, le persone vengono uccise. C’è una sola ragione per cui questo continua: la Russia non vuole un cessate il fuoco, e lo vediamo. Lo vede il mondo intero”, ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky sull’attacco.

Kryvyi Rih , la città natale di Zelensky, rimane un bersaglio frequente degli attacchi missilistici russi. La città, con una popolazione di circa 660.000 abitanti, è la seconda più grande dell’Oblast di Dnipropetrovsk e si trova a circa 70 chilometri (40 miglia) dalla linea del fronte.

La Russia ha continuato a lanciare attacchi missilistici e con droni in tutta l’Ucraina nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per negoziare un cessate il fuoco. Kiev sostiene che gli attacchi di Mosca alle aree civili dimostrano che non è seria riguardo alla pace.

Il Cremlino ha respinto l’ accordo di cessate il fuoco di 30 giorni raggiunto dagli Stati Uniti e dall’Ucraina a Gedda l’11 marzo, accettando solo una tregua limitata sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche e nel Mar Nero.

L’Ucraina ha già accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco energetico, mentre il futuro della tregua sul Mar Nero resta incerto, poiché Mosca ne lega l’attuazione alla revoca delle sanzioni occidentali.