Wsj. Elon Musk ha avuto colloqui segreti con Putin sull’Ucraina. Peskov nega, hanno parlato di tecnologia

AgenPress – Elon Musk ha tenuto colloqui segreti con il presidente russo Vladimir Putin mentre è in corso la guerra in Ucraina, poiché il suo iniziale sostegno a Kiev sembrava spostarsi a favore di Mosca. Lo ha riferito giovedì il Wall Street Journal, citando diversi attuali ed ex funzionari statunitensi, europei e russi rimasti anonimi.

Secondo quanto riferito, le conversazioni private hanno affrontato argomenti personali, affari e tensioni geopolitiche e hanno avuto luogo tra ottobre 2022, quando ha proposto un controverso accordo di pace, e “fino a quest’anno”.

Una fonte di intelligence attuale e una ex sono state citate come se avessero affermato che i contatti con Putin sono continuati mentre Musk ha iniziato a criticare sempre di più gli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina e ha sostenuto l’ultima candidatura dell’ex presidente Donald Trump. Il WSJ ha osservato che il presunto impegno di Musk con Putin arriva nel mezzo della proposta di Trump di raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina.

Il quotidiano ha anche riferito che il miliardario aveva conversazioni regolari con “russi di alto livello”, tra cui il primo vice capo dello staff di Putin, Sergei Kiriyenko, tra le pressioni del Cremlino sulle attività di Musk e le “minacce implicite contro di lui”.

“A loro [il governo degli Stati Uniti] non piace”, ha affermato una fonte, riferendosi ai presunti contatti tra Musk e Putin, ma aggiungendo che l’amministrazione Biden non ha ancora lanciato l’allarme su possibili violazioni della sicurezza.

Dmitry Peskov ha detto al WSJ che Musk e Putin hanno avuto una sola telefonata, in cui hanno discusso di “spazio e tecnologie attuali e future”. Il miliardario, che non ha risposto alla richiesta di commento del giornale, ha affermato nell’ottobre 2022 di aver discusso di spazio con Putin nell’aprile 2021.

Il WSJ ha riferito che Putin ha chiesto a Musk di non attivare il suo servizio internet satellitare Starlink su Taiwan come favore al leader cinese Xi Jinping. Starlink al momento non fornisce servizi alla nazione insulare.

Il Cremlino ha negato le accuse contenute nel rapporto del WSJ, affermando: “È tutto falso”.

“Putin ha avuto una sola conversazione con Musk. È stato riferito , ed è successo prima del 2022″, ha detto Peskov ai giornalisti durante un briefing quotidiano. “Hanno parlato di tecnologie visionarie , soluzioni tecnologiche per il futuro”.