Iran. Ministero Esteri, abbiamo il diritto e dovere di difenderci dagli atti di aggressione stranieri. Colpiti obiettivi a 1600 km

AgenPress – L’Iran ha dichiarato sabato di essere obbligato a “difendersi” dopo che Israele ha condotto attacchi contro obiettivi militari in tutta la Repubblica islamica, un assalto che è avvenuto come rappresaglia per il bombardamento missilistico balistico di Teheran contro il paese all’inizio di questo mese.

“L’Iran ha il diritto e il dovere di difendersi dagli atti di aggressione stranieri”, ha affermato il ministero degli Esteri iraniano in una dichiarazione, citando l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, il regime non ha giurato immediatamente di rispondere.

Israele ha dichiarato di essere pronto a una potenziale risposta iraniana, ma ha messo in guardia l’Iran contro di essa. “Se il regime in Iran dovesse commettere l’errore di iniziare un nuovo round di escalation, saremo obbligati a rispondere”, ha affermato sabato mattina il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, dopo il completamento dell’operazione di quattro ore.

I media iraniani hanno riferito che quattro soldati sono stati uccisi negli attacchi notturni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Secondo due funzionari iraniani citati dal New York Times, uno dei siti presi di mira era il sistema di difesa aerea S-300 dell’aeroporto internazionale Imam Khomeini, vicino a Teheran. (Ad aprile, Israele avrebbe preso di mira un sistema di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa nei pressi del sito nucleare iraniano di Natanz.)

I droni israeliani hanno preso di mira anche la segreta base militare di Parchin, alla periferia di Teheran, ha aggiunto il rapporto del New York Times, citando le dichiarazioni dei funzionari secondo cui un drone ha colpito il sito mentre altri sono stati abbattuti.

Israele sostiene da anni che l’Iran ha svolto attività legate al suo programma di armi nucleari a Parchin, dove nel 2016 l’organismo di controllo nucleare dell’ONU (AIEA) avrebbe trovato prove di attività legate alle armi nucleari.

Tuttavia, non c’è stata alcuna conferma dell’obiettivo specifico di Parchin e un ricercatore dell’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici ha affermato che si trattava di uno stabilimento legato alla produzione di razzi.

L’operazione israeliana, ha colpito obiettivi a circa 1.600 chilometri (1.000 miglia) di distanza, costituì un attacco senza precedenti in termini di portata, durata e immediato riconoscimento della responsabilità da parte di Israele.

Israele non ha preso di mira impianti nucleari o petroliferi, dando ascolto alle pressioni dell’amministrazione Biden. Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno approvato l’attacco israeliano come un atto di autodifesa e hanno chiarito di essere pronti ad aiutare Israele a difendersi da una risposta iraniana.

Il Washington Post ha citato una fonte informata secondo cui l’attacco era stato progettato per ridurre al minimo le vittime e consentire a Teheran di negare danni ingenti, impedendo un’escalation tra i due paesi.

Un rapporto di Axios ha riferito che Israele ha indirettamente avvertito l’Iran prima dei suoi attacchi aerei di non reagire, nel tentativo di impedire una spirale in un conflitto più ampio. Il messaggio israeliano sarebbe stato trasmesso all’Iran tramite diverse terze parti, tra cui il ministro degli esteri olandese. “Gli israeliani hanno chiarito in anticipo agli iraniani cosa attaccheranno in generale e cosa non attaccheranno”.