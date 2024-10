Legge di Bilancio: Paoloni (SAP), per il 2025 turno over al 100% per Forze dell’Ordine

AgenPress. “Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che il turnover al 75% per l’anno 2025 previsto nella Legge di Bilancio per tutte le Pubbliche Amministrazioni non si applicherà al personale delle Forze dell’Ordine”.

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“L’impegno della maggioranza di Governo – ha aggiunto – è quello di emendare in sede parlamentare la Legge di Bilancio in modo tale che per il comparto Sicurezza il turnover sia garantito al 100%. Il mantenimento delle assunzioni è fondamentale per il comparto sicurezza per recuperare una carenza di circa 9.000 unità per la sola Polizia di Stato.

È fondamentale che l’impegno assicurato da questo Esecutivo nei riguardi del comparto Sicurezza continui, poiché la debilitazione subita nel periodo della spending review ancora non è stata recuperata. Al Ministro abbiamo chiesto anche un impegno perché il trattenimento in servizio del personale sino a 70 anni e alternativo al 10% di nuove assunzioni sia rivisto dal momento che il comparto necessita di un vitale rinnovamento

e ringiovanimento degli organici al fine di mantenere sempre adeguati standard di sicurezza. Poiché il turnover non viene fatto sul numero di persone che vanno in quiescenza ma sui costi assorbiti dal personale, questo significherebbe che per ogni tre trattenimenti di personale anziano e nei ruoli apicali non si potrebbero assumere cinque nuovi agenti. Un provvedimento deleterio che va rivisto”, ha concluso Paoloni.