Khamenei: “Il male commesso dal regime sionista non dovrebbe essere né sottovalutato né sopravvalutato”

AgenPress. I funzionari iraniani dovranno decidere come mostrare al meglio la potenza del loro Paese davanti a Israele, in seguito all’attacco israeliano al territorio iraniano, ha diramato in una nota l’agenzia di stampa Irna citando il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei.

“Il male commesso dal regime sionista due notti fa non dovrebbe essere né sottovalutato né sopravvalutato”, ha commentato Khamenei.

Khamenei oggi ha affermato che l’Iran dovrebbe mostrare la sua forza a Israele, ma ha aggiunto che il modo in cui ciò verrà fatto dovrebbe essere “determinato dai funzionari” in modo che “ciò che accade sia nel suo migliore interesse per il suo popolo e per il Paese”.