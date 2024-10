Meloni a Vespa: elezioni anticipate? Ho smesso di leggere la rassegna stampa. Si dicono cose tendenzialmente false

AgenPress – “Dicono un sacco di cose, tendenzialmente false. Ho smesso di leggere la rassegna stampa quando mi sono resa conto che almeno la metà delle cose che si scrivono non vengono scritte per raccontare un fatto, come dovrebbe essere, ma piuttosto per tentare di determinarne uno. È un tentativo di condizionamento al quale non mi presto”.

Lo afferma la premier Giorgia Meloni rispondendo a Bruno Vespa, nel suo nuovo libro, (Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa). Vespa chiede a Meloni come qualcuno sostenga che stia pensando alle elezioni anticipate per capitalizzare il consenso.

“Chi viene scelto dal popolo per governare deve poterlo fare con un orizzonte di legislatura. Vorrei il dialogo ma così la vedo dura. Poi, comunque, dovrebbe far sorridere che un partito che si definisce democratico dica che devi passare sui loro corpi per rafforzare la democrazia in Italia. Ormai non mi stupisco. Mi prendo serenamente gli attacchi della sinistra perché ho l’ardire di sostenere che gli italiani dovrebbero avere il diritto di eleggere direttamente il presidente del Consiglio togliendo questo potere alle dinamiche del palazzo”.