Cecchetti (Lega): “Altro che Ius scholae, la cittadinanza non si regala: si merita. Avanti con pace fiscale e flat tax”

AgenPress. “Altro che Ius scholae. La cittadinanza italiana non è un diritto automatico da concedere per decreto: è un traguardo che si conquista con impegno, rispetto delle regole e condivisione dei valori. La Lega dice NO a ogni tentativo di introdurre scorciatoie per diventare italiani, soprattutto quando si tenta di imporle aggirando la volontà dei cittadini.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Mentre la sinistra si preoccupa di regalare cittadinanze facili – prosegue Cecchetti – noi continuiamo a lavorare per chi produce e crea lavoro. Avanti con la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle e l’estensione della flat tax: meno tasse, meno burocrazia, più libertà per famiglie, imprese e partite IVA. Con la Lega al Governo, la priorità resta la nostra gente. Lo ius scholae lo lasciamo a chi sogna un Paese senza identità e senza regole.”