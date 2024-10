Borrell: Orban non rappresenta l’Ue in visita in Georgia. Portavoce: la visita è bilaterale, non ha mandato

AgenPress – L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha affermato che il primo ministro ungherese Viktor Orban “non rappresenta” l’Unione europea durante la sua visita di oggi in Georgia.

Orban “non rappresenta” l’Unione europea nella sua visita in Georgia. Il presidente di turno dell’Unione non ha alcuna autorità in politica estera”.

“La visita di Viktor Orban in Georgia avviene nel solo contesto delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Georgia. Il primo ministro Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell’Ue per visitare Tbilisi e la posizione dell’Ue è chiara ed è stata espressa nella dichiarazione dell’alto rappresentante di ieri”, ha detto la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali.

Viktor Orbán si sta dirigendo in Georgia dopo essersi congratulato con il partito al governo Sogno Georgiano per la sua “schiacciante vittoria” alle elezioni parlamentari, nonostante le diffuse preoccupazioni circa le intimidazioni e la coercizione degli elettori.

Il primo ministro ungherese guiderà una delegazione composta dai suoi ministri più anziani per incontrare il primo ministro della Georgia, Irakli Kobakhidze, in una visita di due giorni che probabilmente susciterà le ire degli altri leader dell’UE, in un momento in cui l’Ungheria detiene la presidenza di turno dell’UE .

Orbán “non rappresenta l’Unione Europea” nella sua visita, ha detto lunedì alla radio pubblica spagnola il diplomatico di punta del blocco, Josep Borrell. “Il presidente di turno dell’Unione non ha autorità in politica estera”, ha aggiunto.

In una dichiarazione rilasciata domenica, co-firmata con la Commissione Europea, Borrell ha segnalato preoccupazioni circa le pressioni e le intimidazioni segnalate nei confronti degli elettori durante le elezioni di sabato . “Invitiamo la Commissione Elettorale Centrale della Georgia e altre autorità competenti ad adempiere al loro dovere di indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente le irregolarità elettorali e le relative accuse”.