Piove di Sacco (Padova). Neonata trovata morta, la madre ricoverata in ospedale. Non si esclude un infanticidio

AgenPress – Una bambina che era stata partorita in casa a termine della gravidanza è stata trovata morta attorno alle 4.30 di martedì 29 ottobre in un’abitazione a Piove di Sacco. Non si esclude l’infanticidio.

L’episodio si sarebbe consumato al primo piano di uno stabile dove vivono alcune ragazze che lavorano in un locale della zona.

La donna di 29 anni, madre della neonata trovata morta, dormiva al piano superiore, adibito a camere, del Night Club Serale, un locale molto conosciuto della zona. E’ stata la stessa donna, da stamane ricoverata in ospedale, a chiamare i soccorsi.

Gli operatori sanitari hanno trovato la bimba appena nata senza vita e la madre bisognosa di cure. Al momento non sono ancora chiare le circostanze esatte dell’accaduto sul quale stanno indagano i carabinieri dopo essere stati informati dei fatti.

La donna è stata accompagnata all’ospedale di Padova per le cure mediche e per chiarire la vicenda.

La prima ipotesi è che sia morta annegata subito dopo il parto in casa ma ancora non è chiaro se per un gesto volontario o casuale. I medici hanno avvertito i carabinieri che sono accorsi poco dopo su luogo dell’accaduto e avviato le indagini per ricostruire fatti ed eventuali responsabilità.