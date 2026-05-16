Israele ha effettuato un raid su Gaza. “Eliminato il più alto leader militare di Hamas”

AgenPress. Israele ha condotto attacchi su Gaza prendendo di mira il più alto leader militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad, secondo una dichiarazione congiunta del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz.

Secondo i servizi di emergenza di Gaza, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno sette persone e ne hanno ferite più di 50, trasportate all’ospedale Al-Shifa. Non è stato immediatamente chiaro se al-Haddad fosse tra le vittime.

Israele ha accusato al-Haddad di essere responsabile e uno degli “ideatori” dell’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023. Ha inoltre accusato al-Haddad di essersi rifiutato di “attuare l’accordo promosso da Trump per il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia di Gaza”.

al-Haddad è considerato una delle figure più importanti di Hamas, noto come il “Fantasma di al-Qassam” per il basso profilo che mantiene. È a capo delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Dopo che Israele ha assassinato altri leader di Hamas, tra cui Yahya Sinwar , suo fratello Mohammed Sinwar e Mohammed Deif , al-Haddad è stato considerato uno dei principali responsabili delle decisioni all’interno del gruppo militante.

Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha affermato che, secondo le prime indicazioni, l’assassinio di al-Haddad sarebbe andato a buon fine.