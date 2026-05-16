“Ecco cosa fare se mi uccidono”: la lettera segreta di Trump a Vance

AgenPress. Una lettera custodita nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale. Non il tradizionale messaggio di congratulazioni che ogni presidente uscente lascia al successore, ma un documento molto più delicato: istruzioni politiche e operative da seguire in caso di morte violenta di Donald Trump. È l’indiscrezione che agita Washington e che coinvolge direttamente il vicepresidente JD Vance, indicato come l’uomo chiamato a gestire il dopo-Trump in uno scenario estremo.

Secondo fonti vicine all’amministrazione americana, il documento sarebbe stato scritto personalmente da Donald Trump e conservato nello Studio Ovale, nello stesso luogo dove da decenni i presidenti lasciano lettere simboliche ai loro successori. Una tradizione istituzionale che, questa volta, avrebbe assunto contorni molto più cupi.

Il contenuto del testo non sarebbe soltanto privato o emotivo. Al contrario, la lettera conterrebbe indicazioni precise su come affrontare un’eventuale crisi nazionale provocata dalla morte del presidente: gestione della comunicazione pubblica, rapporti con il Congresso, tenuta del Partito Repubblicano e continuità dell’agenda politica trumpiana.

Un passaggio, secondo le indiscrezioni circolate negli ambienti conservatori americani, sarebbe particolarmente netto: “Non lasciare che trasformino la mia morte nella fine del movimento”. Un messaggio che confermerebbe come Trump continui a considerarsi il centro politico e simbolico del conservatorismo statunitense.

La figura di JD Vance emerge come centrale nello scenario delineato dalla lettera. Ex senatore dell’Ohio e tra i più fedeli alleati del presidente, Vance rappresenta oggi il volto della nuova generazione trumpiana: nazionalismo economico, linea dura sull’immigrazione e critica radicale alle élite di Washington.

Non sarebbe casuale, quindi, che Trump abbia scelto proprio lui come depositario politico della continuità del movimento. Per molti osservatori repubblicani, il vicepresidente viene già considerato il possibile erede naturale del trumpismo in caso di uscita di scena del presidente.

La rivelazione arriva in un momento di forte polarizzazione negli Stati Uniti. Dopo i tentativi di attentato e l’inasprimento dello scontro politico, la sicurezza intorno a Trump è stata ulteriormente rafforzata.

In questo contesto, la scelta di preparare istruzioni dettagliate per il vicepresidente assume un significato che va oltre la semplice prudenza istituzionale. È anche un messaggio politico: Trump vuole assicurarsi che il suo progetto sopravviva anche allo scenario più drammatico.

Negli Stati Uniti, lasciare una lettera nello Studio Ovale è una consuetudine consolidata. Da Ronald Reagan a Barack Obama, passando per George W. Bush, i presidenti hanno spesso affidato ai successori messaggi di incoraggiamento e consigli personali.

La presunta lettera di Trump a Vance, però, romperebbe completamente questa tradizione. Non un augurio per il futuro della Casa Bianca, ma un piano politico per il “giorno dopo”. Un documento che fotografa perfettamente il clima di tensione e di permanente campagna elettorale che domina oggi la politica americana.