Viterbo. La Polizia Penitenziaria sgomina banda dedita ai traffici presso il Carcere “Nicandro Izzo”

AgenPress. Nella giornata di ieri il Nucleo Investigativo Centrale – NIC della Polizia Penitenziaria, ha sgominato una banda dedita al traffico di stupefacenti e telefonini per il carcere di Viterbo.

Da settimane sembrerebbe che all’interno delle mura penitenziarie venissero lanciati involucri pieni di materiale e sostanze illecite destinati ai detenuti presso il reparto D1 che nel luglio scorso è stato fortemente danneggiato con incendio e rivolta degli stessi.

Una popolazione detenuta che complessivamente ha superato quota 700 presenze (170% di sovraffollamento) a fronte di un organico di Polizia Penitenziaria ancora carente di oltre 80 unità.

La UILPA POLIZIA PENITENZIARIA LAZIO, richiama l’amministrazione penitenziaria ad intervenire nel merito dei problemi che sono diventate insormontabile e che mettono a rischio l’ordine, sicurezza e prevenzione all’interno delle nostre carceri Laziali con oltre 6700 detenuti presenti e 900 agenti in meno. Nel contempo si congratula con la Polizia Penitenziaria per il lavoro che svolge in queste condizioni operative e al Nucleo Investigativo Centrale per l’ennesimo risultato conseguito nello smantellamento di bande dedite a questi traffici.