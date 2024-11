Catania. Incontro istituzionale fra l’Assessore agli enti locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina ed il Profeta David E. Owuor

AgenPress. A Catania, presso l’Assessorato Enti locali, si è svolto un incontro istituzionale fra l’Assessore agli enti locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, ed il Profeta David E. Owuor, scienziato nel campo della genetica, che è diventato un predicatore del Ravvedimento e della Santità.

Nel corso dell’incontro il Profeta Owuor ha lanciato un messaggio: “sono stato mandato per annunciare il ritorno glorioso del Messia”.

Egli rimprovera il peccato terreno (sessuale, attaccamento al denaro, ecc..) sottolineando, quindi, la necessità di ritornare al timore di Dio, della giustizia, della Pace e sicurezza.

Owuor prosegue elencando le sue numerose profezie, tra cui la diffusione del corona virus, “sono colui che ha annunciato la diffusione della pandemia 4 anni prima che si diffondesse in tutto il mondo, ho detto che la malattia sarebbe provenuta dall’Asia, che gli ospedali sarebbero stati inondati di pazienti, che non ci sarebbero state medicine curative ed adeguate strutture per affrontare l’epidemia che ha cambiato la storia mondiale”.

L’assessore Messina ha così commentato l’incontro di oggi: “è stato un piacere per noi tutti ospitarvi, ci tenevamo a stabilire un rapporto di amicizia e di collaborazione. Questo incontro suggella ancor più il rapporto non solo con i rappresentanti di Catania ma anche con i rappresentanti mondiali della vostra comunità. Anche noi rispettiamo e riconosciamo il ministero del Ravvedimento e della Santità”.

All’incontro erano presenti inoltre il Senatore Domenico Scilipoti ed il Pastore Ottavio Prato.