Iran. Giustiziato un ebreo iraniano di 20 anni secondo il codice penale previsto dal Corano

AgenPress – Un ebreo iraniano, Arvin Nathaniel Ghahremani, è stato giustiziato oggi in Iran dopo una battaglia durata due anni da parte della sua famiglia e della comunità ebraica locale per salvargli la vita. Il sito web Mizan Online della magistratura iraniana ha confermato che è stato giustiziato

Ghahremani, 20 anni, è stato impiccato nella prigione centrale della città occidentale di Kermanshah dopo essere stato riconosciuto colpevole di omicidio avvenuto durante una rissa di strada, ha affermato l’organizzazione per i diritti umani iraniana con sede in Norvegia.

“Nel mezzo delle minacce di guerra con Israele, la Repubblica islamica ha giustiziato Arvin Ghahremani, un cittadino ebreo iraniano”, ha affermato il direttore dell’IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, aggiungendo che il caso legale presentava “gravi difetti”.

“Tuttavia, oltre a questo, Arvin era ebreo e l’antisemitismo istituzionalizzato nella Repubblica islamica ha senza dubbio giocato un ruolo cruciale nell’esecuzione della sua condanna”, ha aggiunto Amiry-Moghaddam.

Si dice che Ghahremani si stesse difendendo da un’aggressione con coltello quando ha ucciso Amir Shokri in una rissa del 2022.

La madre di Ghahremani, Sonia Saadati, aveva chiesto che gli venisse risparmiata la vita.

La sua famiglia ha esortato i parenti di Shokri ad accettare il prezzo del sangue, in base alla legge islamica iraniana sulla retribuzione, che prevede questa alternativa all’esecuzione.

Mizan ha affermato che la famiglia della vittima si è “rifiutata di dare il consenso” a un simile accordo.

Secondo la legge iraniana, una volta che una persona è ritenuta colpevole di omicidio intenzionale, l’unico modo in cui la condanna a morte può essere commutata è se la famiglia del defunto dichiara di perdonare l’autore.

All’inizio di quest’anno è stato riferito che la famiglia di Shokri era stata sottoposta a pressioni da parte di uno stretto collaboratore dell’Ayatollah Ali Khamenei e della divisione di intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran per non accettare l’accordo finanziario. Il motivo dell’obiezione era presumibilmente la sua etnia ebraica.

In precedenza, la condanna a morte di Ghahremani avrebbe dovuto essere eseguita a maggio, ma all’ultimo minuto gli è stata concessa una sospensione della pena.

Ghahremani è stato condannato a morte secondo il codice penale iraniano per giustizia retributiva, nota come “Qisas” nel Corano.

La sua difesa ha affermato che si stava allenando in palestra, così come Shokri che gli doveva dei soldi, ha riferito Ynet. Shokri ha pugnalato Ghahremani con un coltello, ma quest’ultimo è riuscito a strappare l’arma a Shokri e a pugnalarlo a sua volta, ferendolo mortalmente.

La sua famiglia ha affermato che il processo ha ignorato aspetti fondamentali delle affermazioni della difesa, tra cui i suoi sforzi per portare Shokri in ospedale e salvargli la vita, dettagli i cui dettagli mancavano nei documenti del tribunale, ha affermato Ynet.

Secondo Human Rights Watch (HRW), la legge iraniana stabilisce che se un non musulmano uccide un musulmano, può essere applicata la Qisas e il colpevole può essere condannato a morte. Tuttavia, se un musulmano uccide un non musulmano in Iran, la Qisas non si applica e non viene inflitta alcuna punizione, portando gli esperti di diritti umani a sostenere che la legge discrimina ingiustamente i gruppi minoritari in Iran.

Prima della Rivoluzione islamica del 1979, in Iran vivevano circa 100.000 ebrei; secondo un censimento iraniano, nel 2016 quel numero era sceso sotto i 10.000.

Sebbene gli ebrei iraniani siano stati giustiziati subito dopo la rivoluzione, l’esecuzione di un ebreo iraniano non ha precedenti negli ultimi anni.

L’Iran ha apertamente giurato di distruggere lo Stato ebraico e sostiene finanziariamente gruppi terroristici come Hezbollah e Hamas, anch’essi impegnati a raggiungere questo obiettivo.