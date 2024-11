Usa 2024. La contea di Milwaukee, nel Wisconsin, ripeterà il conteggio di circa 30.000 schede

AgenPress. La contea di Milwaukee, nello Stato del Wisconsin, ripeterà il conteggio di circa 30.000 schede (votate per corrispondenza), tramite le macchine tabulatrici “per eccesso di cautela” dopo aver riscontrato che gli sportelli delle macchine non erano stati chiusi correttamente.

Ci sono state ampie discussioni con i funzionari elettorali, e dopo opportune consultazioni, che hanno coinvolto anche rappresentanti legali, è stato deciso per dipanare qualsiasi sorta di dubbio di ripetere il processo del conteggio dei voti.

Tutte le macchine tabulatrici saranno impostate sullo zero e le schede saranno nuovamente inserite nelle macchine. Ciò comporterà diverse ore al processo di conteggio in quanto la perdita di tempo maggiore sia l’elaborazione delle schede per corrispondenza e delle relative buste.

Il problema con le macchine è stato causato da un errore umano e “non crediamo che siano state manomesse in alcun modo” hanno affermato i funzionari elettorali.

“Non vogliamo che ci siano dubbi sulla correttezza dei risultati” “Quindi ci assicureremo che vengano nuovamente eseguiti correttamente i conteggi”.