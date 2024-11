Australia. Il governo vuole introdurre una legge per vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni

AgenPress – Il governo australiano ha dichiarato che introdurrà una legge “all’avanguardia a livello mondiale” per vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni.

Il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che le leggi proposte, che saranno presentate al parlamento la prossima settimana, mirano ad attenuare il “danno” che i social media stanno infliggendo ai bambini australiani.

“Questo è per le mamme e i papà… Loro, come me, sono preoccupati per la sicurezza dei nostri figli online. Voglio che le famiglie australiane sappiano che il governo è dalla vostra parte”.

Sebbene molti dettagli debbano ancora essere discussi, il governo ha affermato che il divieto non si applicherebbe ai giovani già presenti sui social media.

Non ci saranno esenzioni sul limite di età per i bambini che hanno il consenso dei genitori. Il governo afferma che l’onere spetterà alle piattaforme dei social media per dimostrare di adottare misure ragionevoli per impedire l’accesso.

Albanese ha affermato che non ci saranno sanzioni per gli utenti e che spetterà all’ente regolatore australiano per la sicurezza online, l’eSafety Commissioner, far rispettare le leggi.

La legge entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua approvazione e sarà soggetta a revisione una volta entrata in vigore.

Sebbene la maggior parte degli esperti concordi sul fatto che le piattaforme dei social media possano danneggiare la salute mentale degli adolescenti, molti sono divisi sull’efficacia di un tentativo di metterle completamente fuori legge.

Alcuni esperti sostengono che i divieti servono solo a ritardare l’esposizione dei giovani ad app come TikTok, Instagram e Facebook, anziché insegnare loro come muoversi nei complessi spazi online.

I precedenti tentativi di limitare l’accesso, anche da parte dell’Unione Europea, sono in gran parte falliti o hanno incontrato reazioni negative da parte delle aziende tecnologiche. E restano dubbi su come funzionerebbe l’implementazione, dato che esistono strumenti che possono aggirare i requisiti di verifica dell’età.

Uno dei più grandi gruppi di difesa dei diritti dei bambini in Australia ha criticato il divieto proposto, definendolo “uno strumento troppo brusco”.

In una lettera aperta inviata al governo in ottobre, firmata da oltre 100 accademici e 20 organizzazioni della società civile, l’Australian Child Rights Taskforce ha invitato Albanese a prendere in considerazione l’imposizione di “standard di sicurezza” sulle piattaforme dei social media.

Il gruppo ha inoltre sottolineato il parere delle Nazioni Unite secondo cui le “politiche nazionali” concepite per regolamentare gli spazi online “dovrebbero mirare a offrire ai bambini l’opportunità di trarre beneficio dall’interazione con l’ambiente digitale e a garantire loro un accesso sicuro allo stesso”.

Ma altri attivisti di base hanno fatto pressioni sul governo australiano affinché promulgasse queste leggi, affermando che i divieti sono necessari per proteggere i bambini da contenuti dannosi, disinformazione, bullismo e altre pressioni sociali.

Una petizione dell’iniziativa 36Months, che ha raccolto oltre 125.000 firme, sostiene che i bambini “non sono ancora pronti a navigare in modo sicuro sui social network online” almeno fino ai 16 anni e che attualmente “l’uso eccessivo dei social media sta riprogrammando i giovani cervelli entro una finestra critica dello sviluppo psicologico, causando un’epidemia di malattie mentali”.

Alla domanda se occorrano sforzi più ampi per educare i bambini su come gestire i vantaggi e i rischi dell’essere online, Albanese ha affermato che un simile approccio sarebbe insufficiente perché “presuppone un rapporto di potere paritario”.

“Non so voi, ma a me compaiono sul mio sistema cose che non voglio vedere. Per non parlare di un vulnerabile quattordicenne”, ha detto ai giornalisti giovedì.

“Queste aziende tecnologiche sono incredibilmente potenti. Queste app hanno algoritmi che spingono le persone verso determinati comportamenti.”