Roma. Conferenza stampa Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità

AgenPress. L’U.A.P. – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, attraverso il suo Presidente, Mariastella Giorlandino in occasione della prossima conferenza stampa, che si terrà lunedì 11 alle ore 16:00, ringrazierà l’attuale Governo, ed in particolar modo, l’On.le Ciocchetti per l’ampia disponibilità dimostrata per la risoluzione delle varie problematiche emerse in ambito sanitario, a tutela dei cittadini italiani.

Alla luce della grande affluenza riscontrata, per garantire la presenza di tutti gli interessati, la conferenza stampa si terrà presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, nel Palazzo Simonetti Odescalchi in Via Vittorio Colonna n. 11, Sala Giulio Cesare.