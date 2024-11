Manovra: Landini, confermate le ragioni dello sciopero generale del 29 novembre

AgenPress. I segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra hanno confermato le ragioni alla base dello sciopero generale proclamato per il 29 novembre.

“Non si sono potuti fare passi avanti – ha affermato Maurizio Landini – il Governo ha riconfermato che la manovra è quella presentata in Parlamento. I margini sono quelli, gli spazi di modifica sono limitati. Se si condivide l’impianto bisogna stare dentro quella logica. Noi confermiamo il giudizio di una pessima legge di bilancio che non affronta e non dà un futuro al Paese”.

Landini ha poi dichiarato che sono confermate le ragioni dello sciopero del 29 novembre: “E’ assolutamente riconfermata la ragione dello sciopero generale del 29 e la necessità di invertire questa tendenza non più accettabile”.