Al via a Roma il Forum internazionale “Art of Observation – L’Arte per lo sviluppo delle Competenze in Sanità”

AgenPress. Cosimo primo De Medici aveva problemi alla tiroide, tanto da essere ritratto con il gozzo, e la Venere di Botticelli sarebbe morta per un tumore dell’ipofisi e non di tisi, ad appena 23 anni.

Queste interessanti scoperte sono il frutto della iconodiagnostica, la scienza in grado di evidenziare uno stato patologico rilevabile in un’opera d’arte che, insieme alle tecniche di Visual Thinking Strategies, saranno al centro il 20 e 21 novembre a Roma del Forum internazionale “Art of Observation – L’Arte per lo Sviluppo delle Competenze in Sanità”.

L’appuntamento promuove l’uso delle opere d’arte nella formazione universitaria per migliorare le competenze, aiutando i professionisti della salute a comunicare correttamente con i pazienti, accrescere l’empatia nel lavoro, limitare lo stress e i rischi di Burnout promuovendo il benessere del professionista e un servizio migliore al paziente.

Il Forum internazionale “Art of Observation – L’Arte per lo Sviluppo delle Competenze in Sanità” che promuove le Medical Humanities (utilizzate da decenni negli Usa e presenti da oltre 30 anni nel corso di Medicina e Chirurgia UCBM) si terrà all’Università Campus Bio-Medico di Roma e a Palazzo Valentini, organizzato da UCBM Academy, Associazione VTSItalia APS, ELPIS E-learning on palliative care for international students, con il Patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla Cultura e la Città Metropolitana di Roma e con patrocinio di ICOM Italia, il più grande network italiano di musei e professionisti museali, della Società Italiana di Pedagogia Medica, della community “Donne Protagoniste in Sanità” e della Azienda Sanitaria Locale Asl Roma3.

L’Arte e le Medical Humanities nella Formazione Sanitaria

Il Forum pone l’accento sull’importanza dell’arte nel contesto sanitario e mira a sviluppare un dialogo interdisciplinare tra arte e sanità, esplorando come l’arte possa migliorare, oltre le competenze, il benessere degli operatori sanitari, la qualità dei percorsi terapeutici e il rapporto medico-paziente.

Vincenza Ferrara, docente all’Università Sapienza di Roma e pioniera del metodo Visual Thinking Strategies, spiega: “L’arte può sviluppare capacità fondamentali come l’osservazione, la comunicazione e l’empatia, arricchendo la preparazione dei futuri medici e operatori sanitari, e aiutare nella limitazione dello stress e Burnout promuovendo il benessere”. Laura De Gara, Prorettrice vicaria dell’Università Campus Bio-Medico di Roma con delega alla Didattica, sottolinea “l’importanza di una didattica innovativa, capace di integrare scienze umane e medicina, per promuovere una formazione che valorizzi la persona nella sua interezza”. Paolo Pozzilli, membro della direzione scientifica del Forum e docente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, evidenzia come “l’iconodiagnostica consenta di reinterpretare la vita dei personaggi ritratti alla luce della loro patologia e come l’internazionalizzazione nella cultura sia un valore imprescindibile”. Michele Guarino, coordinatore del corso integrato di Metodologia Clinica presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, sottolinea infine l’importanza di un approccio umano in una società sempre più tecnologica: “L’arte è fondamentale nella formazione del medico, perché ricorda che, accanto alla scienza, servono anche competenze relazionali per prendersi cura della persona in modo completo”.

Ospiti e relatori internazionali

Il Forum porta a Roma illustri relatori internazionali, arricchendo il dialogo tra arte e medicina con prospettive uniche. Tra gli ospiti figurano, infatti, Giampaolo Martinelli del St. Bartholomew’s Hospital, Barts Health London, Liliana Milkova della Yale University Art Gallery, Joel Katz della Harvard Medical School e Thomas Van Gulik dell’Amsterdam University Medical Center.

Il programma prevede conferenze, gruppi di lavoro e dimostrazioni presso i Musei Capitolini e la sala di Palazzo Valentini presentate da esperti italiani and internazionali, con sessioni dedicate a tematiche come l’arte per la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione alla metodologia clinica e la semeiotica, ad esempio, l’arte per la promozione del benessere per i professionisti della salute e i pazienti.