La Corea del Nord ha ricevuto missili antiaerei e petrolio dalla Russia in cambio di truppe militari

AgenPress – Secondo un funzionario sudcoreano e un’analisi delle immagini satellitari, la Russia ha fornito alla Corea del Nord petrolio e missili antiaerei in cambio del supporto militare in Ucraina.

La Corea del Nord ha inviato 10.000 soldati in Russia , la maggior parte dei quali è dispiegata nell’oblast’ occidentale di Kursk e sta prendendo parte ai combattimenti, ha affermato un portavoce del Pentagono durante una conferenza stampa il 12 novembre.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Shin Won-sik, ha dichiarato il 22 novembre che Mosca ha fornito a Pyongyang tecnologia economica e militare in cambio delle truppe.

“Si è appreso che alla Corea del Nord sono stati forniti equipaggiamenti e missili antiaerei per rafforzare il debole sistema di difesa aerea di Pyongyang”, ha affermato Shin in un’intervista rilasciata alla SBS News della Corea del Sud .

Altrove, il 22 novembre la BBC ha riferito che si stima che la Russia abbia fornito alla Corea del Nord più di un milione di barili di petrolio da marzo di quest’anno, violando le sanzioni internazionali.

Pyongyang è soggetta a un rigido limite ai trasferimenti di petrolio, imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017 dopo una serie di test sulle armi nucleari.

L’affermazione si basava su un’analisi delle immagini satellitari condotta dall’Open Source Centre, un gruppo di ricerca senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha dichiarato che il petrolio è il pagamento per le armi e le truppe inviate a Mosca per alimentare la guerra in Ucraina.

Il leader nordcoreano Kim e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato un accordo di partenariato strategico a giugno. In base al trattato, i due paesi si impegnano ad aiutarsi a vicenda se uno dei due viene attaccato.

Il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Son Hui ha visitato Mosca e ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov il 4 novembre.

“Il nostro Paese resterà saldamente al fianco dei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria”, ha affermato Choe, definendo l’offensiva di Mosca contro l’Ucraina una “lotta sacra”.

Valerii Zaluzhnyi, ex comandante in capo dell’Ucraina e attuale ambasciatore nel Regno Unito, ha affermato che il coinvolgimento diretto degli alleati della Russia, come la Corea del Nord, nella guerra contro l’Ucraina è la prova di un conflitto globale.