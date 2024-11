Roma. Campus Salute, un fine settimana dedicato alla salute delle donne. Visite e screening gratuiti fino al 24 novembre

AgenPress. Nel fine settimana Piazza del Popolo a Roma si trasforma in un polo sanitario d’eccellenza, dedicato anche alla salute delle donne. Campus Salute, in collaborazione con numerose istituzioni e associazioni, offre alla cittadinanza l’opportunità di effettuare visite specialistiche e screening gratuiti direttamente in piazza fino a domenica mattina. Un’iniziativa che mette al centro anche il benessere femminile e la prevenzione. Ginecologia, senologia, nutrizione: un’offerta completa per non dimenticare di prendersi cura di sé.

«La prevenzione è la nostra arma più potente contro le malattie. Grazie a questo evento, vogliamo sensibilizzare le donne sull’importanza di prendersi cura della propria salute e di effettuare controlli regolari, anche in assenza di sintomi». Così commenta l’iniziativa Annamaria Colao, Ordinario di endocrinologia, Direttore di unità organizzativa complessa di endocrinologia presso l’Azienda Universitaria Policlinico Federico II, nonché ispiratrice di dell’iniziativa.

Con entusiasmo, anche il Presidente di Campus Salute, Pasquale Riccio, invita a non perdere l’appuntamento con il benessere: «Un villaggio della salute dove respireremo la cooperazione tra giovani e meno giovani, donne e uomini, mondo della sanità pubblica e privato. Un luogo di incontro e scambio, dove prevenzione e sanità saranno al centro dell’attenzione».

Anche Malika Ayane, cantautrice italiana, con un video messaggio diffuso sui social invita tutte le donne a partecipare all’evento: «La salute è un bene prezioso. Investire nel nostro benessere significa investire nella nostra felicità. Vi aspetto a Piazza del Popolo!».

Le visite potranno essere effettuate venerdì 22 e sabato 23 dalle 10.00 alle 18.30, con una breve pausa a metà giornata, e domenica 24 nella mattinata.

• Visite specialistiche gratuite: ginecologiche, senologiche, nutrizionali, cardiologiche, ortopediche e fisioterapiche.

• Consulenza psicologica: per affrontare le sfide della vita quotidiana e prevenire il disagio psicologico.

• Informazione e prevenzione: materiale informativo sulle principali patologie femminili e consigli per uno stile di vita sano.

• Eventi collaterali: il Festival della Letteratura Sportiva, workshop e attività per il benessere psico-fisico.